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Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde, hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Dinç, yaşamını yitirdi.

Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Tuna KARABEY/HAYRABOLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde, hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Dinç, yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Hayrabolu'nun Kandamış Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bilal İşcan'ın kullandığı 34 HH 506 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen Mustafa Dinç yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Dinç, yaşamını yitirdi. İhbarla gelen itfaiye ekibinin araçtan çıkardığı Dinç'in cansız bedeni, Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü Bilal İşcan'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldüHafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldüHafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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