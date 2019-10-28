Hafriyat yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Ordu’da hafriyat yüklü kamyonun 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kumru ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avni Evet idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen hafriyat yüklü kamyon, yükü boşaltacağı esnada uçuruma sürüklendi. Yaklaşık 150 metre aşağıya yuvarlanan kamyonda sıkışan sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce çıkartılarak, 112 acil ekiplerince Kumru Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesine sevk edilen sürücü, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

