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Hafriyattan tarihi sütun başı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaçak olarak dökülen hafriyatın içinden M.S.

Hafriyattan tarihi sütun başı çıktı

BODRUM, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kaçak olarak dökülen hafriyatın içinden M.S. 3'üncü yüzyıla ait olduğu düşünülen kompozit sütun başı çıktı.
Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı üzerinde bulunan boş arazide kaçak olarak dökülen hafriyatın içinde tarihi eser olduğunu gören bir belediye personeli durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerine bildirdi. Bölgeye giden müze ekibi, burada yaptıkları çalışmada bulunan eserin M.S. 3'üncü yüzyıla ait, bir tek örneği Bodrum Kalesi'nde olan Roma dönemine ait önemli bir yapıda kullanılmış kompozit sütun başı olduğunu tespit etti. Gerekli kurtarma kazısıyla etrafı açılan eser, Bodrum Belediyesi ekiplerinin desteği ile Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAF

Hafriyattan tarihi sütun başı çıktıHafriyattan tarihi sütun başı çıktıHafriyattan tarihi sütun başı çıktıHafriyattan tarihi sütun başı çıktı

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