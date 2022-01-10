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Hafsanur Sancaktutan'a Son Yaz'ın ardından teklif yağıyor

10.01.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Yaz dizisiyle ününe ün katan Hafsanur Sancaktutan'a teklif yağıyor. Genç oyuncunun Baba ve Süslü Korkuluk dizilerinden de teklif geldiği konuşuluyor.

Hafsanur Sancaktutan'a Son Yaz'ın ardından teklif yağıyor

Hafsanur Sancaktutan son dönemin gözde oyuncularının başında geliyor. Özellikle Son Yaz dizisindeki başarılı performansıyla beğeni toplayan genç yıldız peş peşe 4 teklif birden aldı.

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; aralarında Ay Yapım’ın Baba ve OGM Medya’nın “Süslü Korkuluk” dizileri de olan Sancaktutan’ın son olarak MF Yapım’ın Disney Plus’a çekeceği iddialı diziyle görüştüğü kulislerde konuşuluyor.

Ülkemiz pazarına ağustos ayında bomba transferlerle girecek olan Disney Plus’ın birçok başarılı yıldızın yeni adresi olacağına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor. Platform Halit Ergenç, Hande Erçel, Şahan Gökbakar, Pınar Deniz gibi ünlü isimlerin peşine düşmüştü.

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Hafsanur Sancaktutan
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