Hafta boyunca herkesi çıldırttı! MasterChef'te Deniz elenince fenalaştı, sosyal medya yıkıldı

MasterChef TürkiDanilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef bu oldukça gerilimli anlarıyla gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz hafta diğer yarışmacıları tavrı ve Zeynep ile kavgasıyla seyirciden tepki gören MasterChef Deniz eleme potasındaydı.

Kırmızı takımın kazandığı ilk oyun sonucu eleme adayları Kerem ve Kaan oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı ve Kırmızı takımdan belirlenen eleme adayları Deniz ve Emre oldu.

Üçüncü dokunulmazlığı da kazanan taraf Mavi takım oldu. Haftanın son takım eleme adayları Ezgi ve Zeynep oldu. Üçüncü dokunulmazlığı da kazanan taraf Bireysel oynanan eleme adaylığı oyununa göre son eleme adayı Ümmühan oldu.

ELENİNCE FENALAŞTI

Kerem'le son ikiye kalıp günün en başarısız yemeğini yapan Deniz, haftanın elenen ismi oldu. MasterChef'te yarışmaya veda eden isim Deniz Yılmaz oldu. Karar açıklandıktan sonra fenalaşan Deniz şeflerin ve prodüksiyon ekibinin yardımıyla kendine getirildi.