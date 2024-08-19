MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hafta boyunca herkesi çıldırttı! MasterChef'te Deniz elenince fenalaştı, sosyal medya yıkıldı

Hafta boyunca herkesi çıldırttı! MasterChef'te Deniz elenince fenalaştı, sosyal medya yıkıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.08.2024 07:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta boyunca diğer yarışmacılarla gerilen Deniz MasterChef'ten elendi. Seyirciler tarafından büyük tepki gören Deniz'in elenmesi sosyal medyada da gündem oldu. Deniz elendikten sonra fenalaştığı anlarla da adından söz ettirdi.

Hafta boyunca herkesi çıldırttı! MasterChef'te Deniz elenince fenalaştı, sosyal medya yıkıldı

MasterChef TürkiDanilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef bu oldukça gerilimli anlarıyla gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz hafta diğer yarışmacıları tavrı ve Zeynep ile kavgasıyla seyirciden tepki gören MasterChef Deniz eleme potasındaydı.

Kırmızı takımın kazandığı ilk oyun sonucu eleme adayları Kerem ve Kaan oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı ve Kırmızı takımdan belirlenen eleme adayları Deniz ve Emre oldu.

GVS1KXnWEAAroby

Üçüncü dokunulmazlığı da kazanan taraf Mavi takım oldu. Haftanın son takım eleme adayları Ezgi ve Zeynep oldu. Üçüncü dokunulmazlığı da kazanan taraf Bireysel oynanan eleme adaylığı oyununa göre son eleme adayı Ümmühan oldu.

ELENİNCE FENALAŞTI

Kerem'le son ikiye kalıp günün en başarısız yemeğini yapan Deniz, haftanın elenen ismi oldu. MasterChef'te yarışmaya veda eden isim Deniz Yılmaz oldu. Karar açıklandıktan sonra fenalaşan Deniz şeflerin ve prodüksiyon ekibinin yardımıyla kendine getirildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
En Çok Okunan Haberler
Mesai saatlerinin kısalmasında en net adım...

Mesai saatlerinin kısalmasında en net adım...

Aydemir Akbaş'ın cenazesinde çileden çıktı! "Tabutun etrafını sarmışlar" diyerek isyan etti

Aydemir Akbaş'ın cenazesinde çileden çıktı! "Tabutun etrafını sarmışlar" diyerek isyan etti

Gece 2’de bu tiple ne işi varmış? Başıboş zengin bebeleri

Gece 2’de bu tiple ne işi varmış? Başıboş zengin bebeleri

''Soldan yardıran biri var! Kusura bakmayın yemezler..."

''Soldan yardıran biri var! Kusura bakmayın yemezler..."

Yüksek oranda zam bekleyen asgari ücretli ve emekliler! Bu haber sizi üzecek

Yüksek oranda zam bekleyen asgari ücretli ve emekliler! Bu haber sizi üzecek

Eski dost Vedat Muriqi, Arda Güler'i yıktı!

Eski dost Vedat Muriqi, Arda Güler'i yıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.