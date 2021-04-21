Hafta içi akşam yasağı ne zaman? İşte cumartesi ve pazar sokağa çıkma saatleri

Kabine toplantısının ardından açıklanan 15 günlük kısmi kapanma kararının içinde hafta içi akşam yasağı da bulunuyor. Daha önceleri saat 21.00’da uygulanan akşam sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile değiştirildi.

HAFTA İÇİ AKŞAM YASAĞI NE ZAMAN?

Türkiye’de koronavirüs vakalarında 3. pik yaşanıyor. Nüfusa göre 100 binde vaka sayısına göre, renklere ayrılan Türkiye haritasında artık hiç mavi il kalmadı. Vakalarda görülen rekor sayılar yeni önlemlerin alınması gereğini doğurdu.

12 Nisan’da gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının tavsiyelerinin değerlendirildiği Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirlere imza atıldı.

Bu kapsamda daha önce saat 21.00’de başlayan akşam sokağa çıkma yasağının saati geriye çekildi ve yasağın başlaması saatinin 19.00 olduğu açıklandı.

Akşam 19.00’da başlayan yasak sabah saat 05.00’da son buluyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Kısmi kapanma kararları kapsamında hafta sonu sokağa çıka kısıtlamaları da yerini aldı. Cuma akşamı saat 19.00’da başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar devam edecek.