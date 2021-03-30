Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? İşte hafta içi akşam sokağa çıkma yasağı saatleri

Türkiye 1 Mart itibariyle normalleşme sürecine girmişti. Kabine Toplantısı'nın sonrasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıp araştırılıyor. Normalleşme sürecinde iller vaka sayılarına göre dört farklı gruba ayrılmıştı. Peki şehirlerde bulunan hafta içi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI? İŞTE HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Sokağa çıkma kısıtlaması, Türkiye genelinde hafta içi her gün saat 21:00 ve 05:00 arasında uygulanıyordu. Fakat, Cumartesi günleri uygulanan kısıtlama bazı illerde kaldırılmıştı. Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, ülke genelinde Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının geri geldiğini bildirdi. Hafta içi yasaklarının ise 21:00 ile 05:00 saatleri arasında devam etmesi kararı alındı.

Yeni kararlar şu şekilde açıklandı;

"Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05:00 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık Cumartesi ve Pazar günleri olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Yalnızca Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir."

