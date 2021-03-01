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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak

01.03.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi sorusu son günlerde en çok merak edilen konulardan oldu. Covid-19 yasakları kapsamında Türkiye'de hafta içi saat 21:00 - 05:00 arası ve hafta sonları Cuma saat 21:00 ile Pazartesi 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam ediliyordu. Fakat "Yeniden karar" dönemi ile hafta içi sokağa çıkma yasaklarının da kalkması gündeme geldi. Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak? İşte tüm detaylar...

Hafta içi sokağa çıkma yasaklarının kalkması gündeme taşındı. Bugün yapılacak Kabine toplantısı sonrası hafta içi 21:00 ile 05:00 saatleri arası yasaklar kaldırılacak mı sorusu kullanıcılar tarafından aranıyor. Peki hafta içi yasakları ne zaman kaldırılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKIYOR MU?

Hafta içi sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kaldırılacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Fakat bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası yasakların kaldırılması ihtimali öngörülüyor. Vatandaşlar ayrıca özel araçlar ile şehirler arası seyahat yasağı var mı sorusuna da yanıt aramayı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre seyahat şartları belirlendi.
Sokağa çıkma yasağı mevcut olan gün ve sürelerde cenazeye katılma, taburcu olma, ÖSYM tarafından ilan edilen sınava katılma, ceza infaz kurumlarından ayrılma, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönme gibi durumlar gibi zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilebilecek. Zorunlu haller dışında ise henüz yasaklar kaldırılmış değil.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN KONUŞACAK?

Vatandaşlar hafta içi sokağa çıkma yasağının kalkıp kalkmadığı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bekliyor. Bugün Kabine Toplantısı sonrası yapılacak olan konuşmada sokağa çıkma yasaklarının da devam edip etmediği belirlenmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni normalleşme süreciyle ilgili detaylarının paylaşılacağı Kabine toplantısı sonrası 1 Mart saat 19.30 gibi halka seslenmesi bekleniyor.

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