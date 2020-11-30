HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni yasaklar gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni yasaklar gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

30.11.2020 14:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni yasaklar gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar yeni yasaklar gelecek mi sorusuna yanıt arıyor. Şimdi gözler bugün Beştepe’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrildi. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

Ülke genelindeki koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle çok sayıda vatandaş tarafından yeni yasaklar var mı sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz haftalarda yeniden uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı yalnızca hafta sonu 10.00 - 20.00 saatleri dışındaki saatleri kapsıyordu. Şimdi vatandaşlar hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler, bugün Beştepe’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrildi. Kritik toplantıda kısıtlamanın genişletilmesi başta olmak üzere birtakım yeni önlemlerin alınması bekleniyor. Peki, yeni yasaklar ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldiKoronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Çok sayıda vatandaş yeni yasakların gelip gelmeyeceği konusunda araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz cuma günü “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” yönündeki açıklamalarının ardından gözler bugün Beştepe’de toplanacak kabineye çevrildi. Yeni yasakların gelip gelmeyeceği yönünde toplantıdan sonra yapılacak açıklamaların belirleyici olması bekleniyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bugün saat 15.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan kritik toplantıda ana gündem maddesi koronavirüs salgınına yönelik alınacak olan yeni tedbirler ve kısıtlamalar olacak. Dolayısıyla hafta içi de sokağa çıkma yasağının olup olmayacağının bu toplantının ardından netleşmesi bekleniyor.

Baş ağrısıyla ilgili dikkat çeken açıklama! Koronavirüs belirtisi olabilirBaş ağrısıyla ilgili dikkat çeken açıklama! Koronavirüs belirtisi olabilir

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Gerçekleşecek olan kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bir sunum yapması bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, yasağın bazı illerde hafta içi de uygulamaya konulması ve büyükşehirlerde seyahat kısıtlaması yapılması gibi yeni tedbirlerin alınması beklentiler arasında. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan 3 saatlik sokak izninin de süresinin kısalabileceği değerlendiriliyor. Konuyla ilgili güncel gelişmeler takip ediliyor.

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün Twitter hesabından çeşitli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, "Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz. Tedbir hem sağlığımızın hem de sosyal hayatımızın güvencesidir." şeklinde açıklamada bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Dikkat! Koronavirüs belirtisi olabilirDikkat! Koronavirüs belirtisi olabilir
Sosyal medya karıştı: Maradona yerine Madonna’yı öldürdüler Sosyal medya karıştı: Maradona yerine Madonna’yı öldürdüler

En Çok Okunan Haberler

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Gören şaşkına dönüyor! Babasının para koleksiyonu 'hazinesi' oldu

Gören şaşkına dönüyor! Babasının koleksiyonu 'hazinesi' oldu

Arkadaşını öldürdü! Verdiği cevap 'pes' dedirtti

Arkadaşını öldürdü! Verdiği cevap 'pes' dedirtti

Baş ağrısıyla ilgili dikkat çeken açıklama! Koronavirüs belirtisi olabilir

Dikkat! Koronavirüs belirtisi olabilir

Ankara'da panik anları! Çatıda kurtarılmayı beklediler

Kurtarılmayı beklediler

Koronavirüsün bitmesi için gözyaşı döküp dua etti

Gözyaşı döküp dua etti: 3 ay, 5 ay ne kadar sürecek bilmiyoruz

3 gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane Bilgin hayatını kaybetti

Sağlık çalışanı Ferdane Bilgin hayatını kaybetti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.