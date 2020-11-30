Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni yasaklar gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Çok sayıda vatandaş yeni yasakların gelip gelmeyeceği konusunda araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz cuma günü “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” yönündeki açıklamalarının ardından gözler bugün Beştepe’de toplanacak kabineye çevrildi. Yeni yasakların gelip gelmeyeceği yönünde toplantıdan sonra yapılacak açıklamaların belirleyici olması bekleniyor.

Ülke genelindeki koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle çok sayıda vatandaş tarafından yeni yasaklar var mı sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz haftalarda yeniden uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı yalnızca hafta sonu 10.00 - 20.00 saatleri dışındaki saatleri kapsıyordu. Şimdi vatandaşlar hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler, bugün Beştepe’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrildi. Kritik toplantıda kısıtlamanın genişletilmesi başta olmak üzere birtakım yeni önlemlerin alınması bekleniyor. Peki, yeni yasaklar ne zaman gelecek ? İşte detaylar...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bugün saat 15.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan kritik toplantıda ana gündem maddesi koronavirüs salgınına yönelik alınacak olan yeni tedbirler ve kısıtlamalar olacak. Dolayısıyla hafta içi de sokağa çıkma yasağının olup olmayacağının bu toplantının ardından netleşmesi bekleniyor.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Gerçekleşecek olan kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da bir sunum yapması bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, yasağın bazı illerde hafta içi de uygulamaya konulması ve büyükşehirlerde seyahat kısıtlaması yapılması gibi yeni tedbirlerin alınması beklentiler arasında. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan 3 saatlik sokak izninin de süresinin kısalabileceği değerlendiriliyor. Konuyla ilgili güncel gelişmeler takip ediliyor.

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün Twitter hesabından çeşitli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, "Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz. Tedbir hem sağlığımızın hem de sosyal hayatımızın güvencesidir." şeklinde açıklamada bulundu.

