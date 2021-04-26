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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri | Cuma, Cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

26.04.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye, Kabine Toplantısı sonrası gelecek kararları merakla bekliyordu. 26 Nisan 2021 bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde alınan en önemli karar ise 29 Nisan 2021 Perşembe günü itibari ile başlayacak olan tam kapanma kararı oldu. Peki, cuma, Cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri!

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri | Cuma, Cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Kesintisiz sokağa çıkma yasağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Yeni koronavirüs tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Tam kapanma sürecinde istisnai durumlar dışında vatandaşların sokağa çıkmasına izin verilmeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konu hakkında söyledikleri ise şu şekilde:

"29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir. Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır. Şehirler arası araçlar %50 kapasite ile çalışabilecektir. Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir. Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri | Cuma, Cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

CUMA, CUMARTESİ, PAZAR SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

29 Nisan 2021 Perşembe günü akşam saat 19.00'dan itibaren Ramazan Bayramının son günü olan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma süreci başlayacak. Bu süreçte çok elzem sebepler dışında vatandaşların sokağa çıkmasına izin verilmeyecek.

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sokağa çıkma yasağı Kabine Toplantısı

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