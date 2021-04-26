Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri | Cuma, Cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Kesintisiz sokağa çıkma yasağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Yeni koronavirüs tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Tam kapanma sürecinde istisnai durumlar dışında vatandaşların sokağa çıkmasına izin verilmeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konu hakkında söyledikleri ise şu şekilde:

"29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir. Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır. Şehirler arası araçlar %50 kapasite ile çalışabilecektir. Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir. Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.