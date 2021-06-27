Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Merakla beklenilen yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi, 27 Haziran Pazar günü itibariyle yayınlandı. 1 Temmuz'da başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin kararların yer aldığı genelgede hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu sorusunun yanıtı da bulunuyor. Peki 1 Temmuz'dan itibaren hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Merakla beklenen 1 Temmuz sonrası yeni kararların yer alacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecek. 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmadan sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sonlanacak ve bu tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırılacak.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKIYOR

Yine yayınlanan genelgeye göre 1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle şehir içi ve/veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

SİNEMA SALONLARI FAALİYETE DEVAM EDECEK Mİ?

Sektörün talebi ile birlikte faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterecekler. Ayrıca Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ya da sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar da artık uygulanmayacak.

