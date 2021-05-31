Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma saatleri!

31 Mayıs Pazartesi günü yapılan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme adımları ile ilgili bilgi verdi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni düzenlemelerin yer aldığı açıklamada, yasakların genişletildiği görüldü.

YENİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

31 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, yeni normalleşme adımları ile ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı.

Buna göre hafta içi sokağa çıkma saatleri 05:00 – 22:00 saatlerine uzatıldı. Hafta sonu ise Cumartesi günü 05:00 – 22:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, Pazar günündeki sokağa çıkma kısıtlaması ise devam ediyor.

Kısıtlamaların şu an için ne kadar devam edeceği belli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyla ilgili Temmuz ayındaki vaka sayıları göz önüne alınarak yeni bir değerlendirme yapılacağını belirtti.

