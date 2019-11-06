HABER

Hafta içi yetişkinlere, hafta sonu çocuklara atölye etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 11:30 | Son Güncelleme

Samsun’da kültür ve sanatın kalbinin attığı Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Kasım ayında da yine dolu dolu bir atölye programıyla ziyaretçilerini karşılıyor.Hafta içi salı ve perşembe günleri saat 14.00-16.00 saatleri arasında kadınlar, hafta sonu cumartesi pazar günleri saat 14.00, 15.00, 16,00 saatlerinde ise çocuklar için kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyen Piazza’da Kasım ayı da rengarenk geçecek.Kontenjanlarla sınırlı olan ve Club Kart formunu dolduranların ücretsiz katılabileceği “Yetişkin Atölye Programı’’ ve “4-12 Yaş Çocuk Atölye Programı’’ ile Samsunlu kadınlar ve çocuklar Piazza’nın güvenli, nezih ve ferah ortamında bambaşka bir Kasım ayı geçirecekler.Yetişkin Atölye ProgramıYetişkin Atölye Programında Samsunlu kadınlar; 7 Kasım’da düzenlenecek ‘’Bere Tasarım Atölyesi’’nde kendileri veya sevdikleri için soğuk kış günlerinde kullanabilecekleri birbirinden şık bereler tasarlayacak.

Hafta içi yetişkinlere, hafta sonu çocuklara atölye etkinlikleri

Samsun’da kültür ve sanatın kalbinin attığı Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Kasım ayında da yine dolu dolu bir atölye programıyla ziyaretçilerini karşılıyor.
Hafta içi salı ve perşembe günleri saat 14.00-16.00 saatleri arasında kadınlar, hafta sonu cumartesi pazar günleri saat 14.00, 15.00, 16,00 saatlerinde ise çocuklar için kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleyen Piazza’da Kasım ayı da rengarenk geçecek.
Kontenjanlarla sınırlı olan ve Club Kart formunu dolduranların ücretsiz katılabileceği “Yetişkin Atölye Programı’’ ve “4-12 Yaş Çocuk Atölye Programı’’ ile Samsunlu kadınlar ve çocuklar Piazza’nın güvenli, nezih ve ferah ortamında bambaşka bir Kasım ayı geçirecekler.

Yetişkin Atölye Programı
Yetişkin Atölye Programında Samsunlu kadınlar; 7 Kasım’da düzenlenecek ‘’Bere Tasarım Atölyesi’’nde kendileri veya sevdikleri için soğuk kış günlerinde kullanabilecekleri birbirinden şık bereler tasarlayacak. 12 Kasım’da düzenlenecek ‘’Kırlent Tasarım Atölyesi’’nde evler rengarenk yastıklara kavuşacak. 14 Kasım günü ‘’Tepsi Tasarım Aölyesi’’, 19 Kasım ‘’Teraryum Tasarım Atölyesi’’, 21 Kasım ‘’Pleksi Kapı Süsü Tasarım Atölyesi’’, 26 Kasım ‘’Kanaviçe Tasarımı Atölyesi’’, 28 Kasım ‘’Takı Tasarım Atölyesi’’ ile kadınlar el emeklerini ve yeteneklerini gösterecek.

Çocuk Atölye Programı
Ebeveynleri ile Piazza’ya gelen çocuklar, anne- babaları birbirinden seçkin markaları keşfederken uzman eğitmenler eşliğinde “4-12 Yaş Çocuk Atölye Programı’’ ile keyifli anlar yaşayacak. Piazza’da çocuklar için 9 Kasım’da ‘’Tilşört Tasarımı’’, 10 Kasım’da ‘’Yaprak Baskı Tasarımı’’, 16 Kasım’da ‘’Toka Tasarımı’’, 17 Kasım’da ‘’Kendi Yıldızını Kendin Tasarla’’, 23 Kasım’da ‘’Parmak Baskı’’, 24 Kasım’da ‘’Moda Tasarımı’’, 30 Kasım’da ‘’Bakliyatla Tasarım’’ atölyeleri gerçekleştirilecek.

Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı! Fatih'te korkunç olay! Eve giren polisler 4 kişinin cesediyle karşılaştı!
Avcının yaralı bulduğu orman çulluğu tedavi altına alındıAvcının yaralı bulduğu orman çulluğu tedavi altına alındı
Vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandıVücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon! 9 kişiye gözaltı

TJA'ya operasyon! Gözaltılar var

Altan ve Ilıcak’ın tahliyesine itiraz

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Bakanlıktan duygulandıran 10 Kasım klibi

Bakanlıktan duygulandıran 10 Kasım klibi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dikkat çeken Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.