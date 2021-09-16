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Hafta sonları da okul olacak mı? İl il kararlar alınacak

16.09.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz yüze eğitim devam ederken sınıflardaki öğrenci sayısının fazla olduğu iller için 'hafta sonu eğitim' seçeneği masada.

Hafta sonları da okul olacak mı? İl il kararlar alınacak

Okullarda yüz yüze eğitim devam ederken, koronavirüs salgınının durumuna göre yeni kararların alınması ve değişiklik yapılması gündeme geldi.

Türkiye genelinde sınıflardaki ortalama öğrenci sayısının 22 olduğu belirtilirken özellikle İstanbul ve Şanlıurfa'da bu sayı, 40'a kadar yükseliyor.

HAFTA SONU EĞİTİM SEÇENEĞİ

Sınıftaki öğrenci sayısının fazlalığı bulaş riskini artırırken bazı okulların hafta sonu da açık olması seçeneği masada.

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YETKİ MEB İL MÜDÜRLÜKLERİNDE

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre hafta sonu eğitimi için MEB il müdürlüklerinin her il , ilçe ve her okul için ayrı ayrı karar alabileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim
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Okuyucu Yorumları 24 yorum
her sokağa cemaati olmayan camiler yapalım öle iyi oluo okulu kim ne yapsın hiç gerek yok okuyup ne yapacaklar!!!
3 vardiye yapın bence daha iyi olur
Gece okulları da açılsın ...!

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