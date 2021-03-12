Hafta sonu berberler açık mı? Cumartesi ve pazar berberler açık olacak mı?

Pandemisi sebebiyle uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarından dolayı pek çok işletme ve kurumun çalışma saatleri sınırlandırılmaya gidilmişti. Kuaför ve berberlerin hafta sonu (Cumartesi - Pazar) açık olup olmadığı da karara kavuştu.

HAFTA SONU BERBERLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye ve karara göre yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonları Cumartesi günleri saat 21.00'de başlayacak ve Pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde devam edecek. Düşük ve orta riskli illerde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca tedarik, üretim, imalat ve lojistik zincirlerinin aksamaması faaliyetlerin devam etmesi amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Bakanlığın yayınladığı bu muafiyet listesinde berberler ve kuaförler bulunmuyor. Yani kuaförler ve berberler hafta sonu sokağa çıkma yasakları süresince kapalı kalacak. Hafta içi hizmet verebilen kuaförler gündüz 10.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında açık olabilecek.

BERBER ÇALIŞMA SAATLERİ

Berberlerin pandemi sürecinde çalışma saatleri aşağıdaki gibi olacaktır:

Pazartesi : 10:00 - 20:00

Salı : 10:00 - 20:00

Çarşamba : 10:00 - 20:00

Perşembe : 10:00 - 20:00

Cuma : 10:00 - 20:00

Cumartesi : Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında kapalıdır!

Pazar : Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında kapalıdır!

