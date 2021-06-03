Hafta sonu cumartesi ve pazar marketler açık mı? İşte market çalışma saatleri...

Market çalışma saatleri haziran ayında normalleşme dönemine geçilmesiyle tekrar değişti. Bunun üzerine vatandaşlar "Hafta sonu cumartesi ve pazar marketler açık mı?" sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Konuya ilişkin merak edilen yanıtlar, İçişleri Bakanlığının "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" konulu genelgesinde yer aldı. İşte ayrıntılar...

HAFTA SONU CUMARTESİ VE PAZAR MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonu marketler açık olacak. Vatandaşların mutfak ihtiyaçlarını karşılaması için hafta sonu market çalışma saatleri 10.00 ile 17.00 olarak belirlendi.

Pazar günlerinde market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında açık olacak. Ancak vatandaşların markete araba ile gitmesi yasak olacak. Yalnızca yürüme mesafesindeki markete gidilecek. Engelli vatandaşların ise söz konusu kısıtlamadan muaf tutulacağı genelgede belirtildi.

BAZI ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAK OLACAK

Pazar günleri marketler açık olacak ancak yalnızca zorunlu, temel ihtiyaçlar karşılanacak. Bunun dışında kalan ürünlerin satışı yasak olacak. Genelgeye göre yasaklı ürünler; elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, alkol, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, hırdavat, bahçe malzemeleri, züccaciye vb. olarak belirtildi.