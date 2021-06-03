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Hafta sonu cumartesi ve pazar marketler açık mı? İşte market çalışma saatleri...

03.06.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin genelge yayımladı. Peki hafta sonu cumartesi ve pazar marketler açık mı? İşte ayrıntılar...

Hafta sonu cumartesi ve pazar marketler açık mı? İşte market çalışma saatleri...

Market çalışma saatleri haziran ayında normalleşme dönemine geçilmesiyle tekrar değişti. Bunun üzerine vatandaşlar "Hafta sonu cumartesi ve pazar marketler açık mı?" sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Konuya ilişkin merak edilen yanıtlar, İçişleri Bakanlığının "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" konulu genelgesinde yer aldı. İşte ayrıntılar...

HAFTA SONU CUMARTESİ VE PAZAR MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonu marketler açık olacak. Vatandaşların mutfak ihtiyaçlarını karşılaması için hafta sonu market çalışma saatleri 10.00 ile 17.00 olarak belirlendi.

Pazar günlerinde market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında açık olacak. Ancak vatandaşların markete araba ile gitmesi yasak olacak. Yalnızca yürüme mesafesindeki markete gidilecek. Engelli vatandaşların ise söz konusu kısıtlamadan muaf tutulacağı genelgede belirtildi.

Hafta sonu cumartesi ve pazar marketler açık mı? İşte market çalışma saatleri...

BAZI ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAK OLACAK

Pazar günleri marketler açık olacak ancak yalnızca zorunlu, temel ihtiyaçlar karşılanacak. Bunun dışında kalan ürünlerin satışı yasak olacak. Genelgeye göre yasaklı ürünler; elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, alkol, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, hırdavat, bahçe malzemeleri, züccaciye vb. olarak belirtildi.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçları ile yalnızca sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede yer aldı. Söz konusu genelgede ara sokaklarda ekmek satışının yasak olacağı vurgulandı.

İNDİRİM UYGULAMALARININ SÜRESİ UZATILACAK

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecek.

Marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerlerinin açılış veya indirim yapması durumunda, pandemi döneminde yoğunluğun oluşmaması ve insan sağlığını tehdit etmemesi açısından indirim uygulamaların en az bir hafta sürecek şekilde uzun zaman dilimine yayılacağı ifade edildi.


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