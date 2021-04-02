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Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Bu akşam başlıyor

02.04.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından açıklanan kararlara göre, sokağa çıkma kısıtlaması yapılan illerde risk grubuna göre değişikliğe gidilmiş, 'çok yüksek riskli' illerde hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanacağı belirtilmişti. Söz konusu yasaklar bugün akşam itibariyle başlıyor. Peki, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte tüm detaylar.

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Bu akşam başlıyor

İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararların ardından, 81 il valiliğine genelge gönderildi.

“Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi“ konulu genelgede daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı yeniden cumartesi de uygulanmaya başlayacak.

Covid-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma günü 21.00-cumartesi günü 05.00, cumartesi günü 21.00- pazartesi günü 05.00 saatleri arasında uygulanacak. 3-4 Nisan'da kırmızı renkli illerde yasak olacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GÜN VE SAATLERİ

Genelgeye göre hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Haftasonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde düzenlenecek kısıtlama pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

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Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Düşük risk grubunda yer alan iller: Şırnak

Orta risk grubunda yer alan iller: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli

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Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak,

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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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