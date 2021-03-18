Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

15 Mart 2021'de yapılan Kabine Toplantısı sonrasında sokağa çıkma kısıtlamalarının değişip değişmeyeceği tekrar tartışıldı. Kabine Toplantısının ardından sokağa çıkma yasaklarının yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam etmesine ve düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamasının olmamasının devam etmesine karar verildi.
Yeni koronavirüs risk haritası ile bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılırken bazı illerde bu yasakların devam etmesine karar verildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülkenin tamamında kaldırıldı. Pazar günleri ise yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken düşük ve orta riskli şehirlerde bu yasak uygulanmayacak.
Koronavirüs risk haritasında mavi renk ile gösterilen düşük riskli iller ve sarı renkle gösterilen orta riskli illerde hem cumartesi hem pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 21.00'a kadar kaldırıldı.
Turuncu renkli yüksek riskli iller ile kırmızı renkli çok yüksek riskli illerde pazar günleri kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.
Ülke genelinde 81 şehirde ise haftanın her günü 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
15 Mart 2021 tarihinde yapılan Kabine Toplantısının ardından koronavirüs tablosunda bazı değişiklikler olacağı düşünülüyordu. Toplantının ardından yapılacak açıklamaya göre 1 Mart 2021 tarihinde yayınlanan tablo bu hafta da olduğu gibi devam edecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre artık koronavirüs risk haritasındaki renkler belirlenirken sadece vaka sayısına değil aynı zamanda hastaneye yatma oranlarına, aşılanma oranlarına ve daha birçok farklı parametreye bakılacak.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır