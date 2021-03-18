Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı var mı?

15 Mart 2021'de yapılan Kabine Toplantısı sonrasında sokağa çıkma kısıtlamalarının değişip değişmeyeceği tekrar tartışıldı. Kabine Toplantısının ardından sokağa çıkma yasaklarının yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam etmesine ve düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamasının olmamasının devam etmesine karar verildi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Yeni koronavirüs risk haritası ile bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılırken bazı illerde bu yasakların devam etmesine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülkenin tamamında kaldırıldı. Pazar günleri ise yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken düşük ve orta riskli şehirlerde bu yasak uygulanmayacak.

Koronavirüs risk haritasında mavi renk ile gösterilen düşük riskli iller ve sarı renkle gösterilen orta riskli illerde hem cumartesi hem pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 21.00'a kadar kaldırıldı.