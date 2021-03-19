Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkmak yasak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de cumartesi dışarı çıkılıyor mu?

Yeni vaka sayıları sayıları ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafında, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belirlendi. 6 – 12 Mart tarihli koronavirüs risk haritasına göre, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cumartesi dışarı çıkılıyor mu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından yeni koronavirüs risk haritasını paylaştı. Renk kodu haritası ise henüz güncellenmedi. Yeni Koronavirüs risk haritası için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." Açıklamasında bulundu.
6 – 12 Mart Koronavirüs risk haritasında bazı illerde artan vaka sayıları korkuttu. Karadeniz kıyılarında artan vaka sayıları özellikle dikkat çekti. Önceki haftaya göre en çok artışın yaşandığı il 100 binde 458 vaka sayısı ile Samsun oldu. Ardından 100 binde 345 vaka sayısı ile Sinop, şu an için en yüksek riskli iller arasında ikinci sırada yer alıyor. Sinop’u 296 vaka sayısı ile Giresun, 257 vaka sayısı ile Balıkesir, 255 vaka sayısı ile Kilis ve 248 vaka sayısı ile Ordu takip ediyor.
Ancak risk haritalarında sadece vaka sayılarını gösteren harita güncellendi. 15 Mart Pazartesi günü kabine toplantısından çıkan kararla renk haritası güncellenmeyerek, aynı şekilde devam edileceği bilgisi paylaşıldı.
İstanbul, 27 Şubat – 5 Mart koronavirüs risk haritasında 100 binde 111,57 seviyelerindeydi. Yeni açıklanan koronavirüs risk haritasında ise İstanbul 178,25 seviyesine yükselerek dikkat çekti. Bu vaka sayısı ile İstanbul, çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor.
Ankara ise, 27 – 5 Mart koronavirüs risk haritasında 100 binde 54,83 seviyesindeydi. Yeni açıklanan koronavirüs risk haritasında ise Ankara, 68 53 seviyesine yükseldi. Buna göre Ankara, yüksek riskli iller arasında yer alıyor.
İzmir, 27 – 5 Mart koronavirüs risk haritasında 100 binde 66,47 vaka sayısına sahipti. Şuan için İzmir 78,57 vaka sayısına yükseldi. Buna göre İzmir, yüksek riskli illerimiz arasında bulunuyor.