Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkmak yasak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de cumartesi dışarı çıkılıyor mu?

Yeni vaka sayıları sayıları ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafında, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belirlendi. 6 – 12 Mart tarihli koronavirüs risk haritasına göre, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cumartesi dışarı çıkılıyor mu?

HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından yeni koronavirüs risk haritasını paylaştı. Renk kodu haritası ise henüz güncellenmedi. Yeni Koronavirüs risk haritası için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." Açıklamasında bulundu.