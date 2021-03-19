HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkmak yasak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de cumartesi dışarı çıkılıyor mu?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkmak yasak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de cumartesi dışarı çıkılıyor mu?

19.03.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine toplantısından sonra 2 haftalık kademeli normalleşme düzenine geçilmişti. İki haftada bir güncellenecek olan korona virüs risk haritası için 15 Mart günü kabine toplantısı gerçekleştirildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme adımlarında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı.

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkmak yasak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de cumartesi dışarı çıkılıyor mu?

Yeni vaka sayıları sayıları ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafında, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller belirlendi. 6 – 12 Mart tarihli koronavirüs risk haritasına göre, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cumartesi dışarı çıkılıyor mu?

HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından yeni koronavirüs risk haritasını paylaştı. Renk kodu haritası ise henüz güncellenmedi. Yeni Koronavirüs risk haritası için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." Açıklamasında bulundu.

18 Mart risk haritası

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

6 – 12 Mart Koronavirüs risk haritasında bazı illerde artan vaka sayıları korkuttu. Karadeniz kıyılarında artan vaka sayıları özellikle dikkat çekti. Önceki haftaya göre en çok artışın yaşandığı il 100 binde 458 vaka sayısı ile Samsun oldu. Ardından 100 binde 345 vaka sayısı ile Sinop, şu an için en yüksek riskli iller arasında ikinci sırada yer alıyor. Sinop’u 296 vaka sayısı ile Giresun, 257 vaka sayısı ile Balıkesir, 255 vaka sayısı ile Kilis ve 248 vaka sayısı ile Ordu takip ediyor.

Ancak risk haritalarında sadece vaka sayılarını gösteren harita güncellendi. 15 Mart Pazartesi günü kabine toplantısından çıkan kararla renk haritası güncellenmeyerek, aynı şekilde devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

renkli risk haritası

İstanbul, 27 Şubat – 5 Mart koronavirüs risk haritasında 100 binde 111,57 seviyelerindeydi. Yeni açıklanan koronavirüs risk haritasında ise İstanbul 178,25 seviyesine yükselerek dikkat çekti. Bu vaka sayısı ile İstanbul, çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor.

Ankara ise, 27 – 5 Mart koronavirüs risk haritasında 100 binde 54,83 seviyesindeydi. Yeni açıklanan koronavirüs risk haritasında ise Ankara, 68 53 seviyesine yükseldi. Buna göre Ankara, yüksek riskli iller arasında yer alıyor.

İzmir, 27 – 5 Mart koronavirüs risk haritasında 100 binde 66,47 vaka sayısına sahipti. Şuan için İzmir 78,57 vaka sayısına yükseldi. Buna göre İzmir, yüksek riskli illerimiz arasında bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttuSurvivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu
Astıkları tabela sayesinde koronavirüs vakası görülmediAstıkları tabela sayesinde koronavirüs vakası görülmedi
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı Koronavirüs risk haritası

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Sattığı aracın plakası yüzünden başına gelmeyen kalmadı

Sattığı aracın plakası yüzünden başına gelmeyen kalmadı

Sıcaklık farkı, çileğin şeklini bozdu! 'Hormon mu kullanılıyor?'

Çileğin şeklini bozuldu! 'Hormon mu kullanılıyor?'

Koronavirüs risk haritası yayınlandı | Bu hafta hangi iller düşük, hangi iller yüksek riskli?

İşte bu haftanın Koronavirüs risk haritası...

Ankara'da PKK ve FETÖ soruşturması: 23 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara'da PKK ve FETÖ soruşturması: 23 kişi için gözaltı kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına

İHD'nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına

Yanmış cesedi bulunan Ceren'in dayısı: Bir çocuğu değil, bir aileyi öldürdüler

Ceren Duman vahşetinde yeni gelişme: Perişan durumdayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.