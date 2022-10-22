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Hafta sonu hava nasıl olacak? 22 Ekim hava durumu nasıl? Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika uyarısı: Kar geliyor!

22.10.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den son dakika 'kar yağışı' uyarısında bulunuldu. Ekim ayının sonlarına doğru yaklaşılmasıyla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşmeye başladı. Öte yandan iç ve doğu kesimlerde yer yer kar yağışları görülüyor. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? 22 Ekim hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama ile 22 Ekim 2022 Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

Hafta sonu hava nasıl olacak? 22 Ekim hava durumu nasıl? Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika uyarısı: Kar geliyor!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 22 Ekim hava durumu nasıl? İşte 22 Ekim 2022 Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

Hava durumu

22 EKİM 2022 HAVA DURUMU

Yurdun doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 13°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 15°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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