Hafta sonu hava nasıl olacak? Hava durumu tahminleri 3 Ekim - 4 Ekim 2020

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusu hafta sonu için plan yapmaya başlayan vatandaşlar tarafından soruluyor. Hafta sonunu sevdikleriyle birlikte dışarıda geçirmek isteyenler Meteoroloji’den yapılan açıklama ve uyarıları takip ediyor. Peki, İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte hafta sonu hava durumu tahminleri ile ilgili tüm merak edilenler...

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 3 EKİM - 4 EKİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirmelere göre ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ardahan, Kars ve Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerde de az bulutlu ve açık bir hava olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi tahminler arasında yer alıyor. Özellikle İzmir hava durumu nasıl olacak diye merak eden vatandaşlar için batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde bir hava bekleniyor.