Hafta sonu hava nasıl olacak? Hava durumu tahminleri 3 Ekim - 4 Ekim 2020

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusu hafta sonu için plan yapmaya başlayan vatandaşlar tarafından soruluyor. Hafta sonunu sevdikleriyle birlikte dışarıda geçirmek isteyenler Meteoroloji’den yapılan açıklama ve uyarıları takip ediyor. Peki, İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte hafta sonu hava durumu tahminleri ile ilgili tüm merak edilenler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirmelere göre ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ardahan, Kars ve Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerde de az bulutlu ve açık bir hava olması tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi tahminler arasında yer alıyor. Özellikle İzmir hava durumu nasıl olacak diye merak eden vatandaşlar için batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde bir hava bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Rize, Artvin ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yağış beklentisi bulunuyor. Hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Aynı zamanda batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üstünde seyretmesi tahmin ediliyor. Buna göre vatandaşlar tarafından il il hava durumu tahminleri de araştırılıyor. Özellikle 3 Ekim ve 4 Ekim hava durumu tahminlerinin nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde il il hava durumu tahmini verileri yer alıyor.
Hafta sonu için dışarıda vakit geçirme beklentisi olan vatandaşlar, şehir özelinde Bursa hava durumu ve Ankara hava durumu gibi araştırma içerisine de girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda resmi internet sitesinde günlük ve 5 günlük olarak hava durumu tahminleri yer alıyor.
BURSA 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AFYONKARAHİSAR 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 22°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
RİZE 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SAMSUN 18°C, 24°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KARS 4°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 13°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlU