HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafta sonu hava nasıl olacak? Hava durumu tahminleri 3 Ekim - 4 Ekim 2020

Hafta sonu hava nasıl olacak? Hava durumu tahminleri 3 Ekim - 4 Ekim 2020

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 19:51 | Son Güncelleme

Hafta sonu için plan yapmaya başlayan vatandaşlar tarafından hafta sonu hava nasıl olacak sorusu sorulmaya başlandı. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalmasıyla beraber hava sonu itibarıyla ülke genelinde artması ve batıda mevsim normallerinin 4 ile 8 derece arasında üstünde seyretmesi tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri 3 Ekim - 4 Ekim 2020

Hafta sonu hava nasıl olacak? Hava durumu tahminleri 3 Ekim - 4 Ekim 2020

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusu hafta sonu için plan yapmaya başlayan vatandaşlar tarafından soruluyor. Hafta sonunu sevdikleriyle birlikte dışarıda geçirmek isteyenler Meteoroloji’den yapılan açıklama ve uyarıları takip ediyor. Peki, İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte hafta sonu hava durumu tahminleri ile ilgili tüm merak edilenler...

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 3 EKİM - 4 EKİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirmelere göre ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ardahan, Kars ve Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerde de az bulutlu ve açık bir hava olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi tahminler arasında yer alıyor. Özellikle İzmir hava durumu nasıl olacak diye merak eden vatandaşlar için batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde bir hava bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Rize, Artvin ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yağış beklentisi bulunuyor. Hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Aynı zamanda batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üstünde seyretmesi tahmin ediliyor. Buna göre vatandaşlar tarafından il il hava durumu tahminleri de araştırılıyor. Özellikle 3 Ekim ve 4 Ekim hava durumu tahminlerinin nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde il il hava durumu tahmini verileri yer alıyor.

İL İL 3 EKİM HAVA DURUMU

Hafta sonu için dışarıda vakit geçirme beklentisi olan vatandaşlar, şehir özelinde Bursa hava durumu ve Ankara hava durumu gibi araştırma içerisine de girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda resmi internet sitesinde günlük ve 5 günlük olarak hava durumu tahminleri yer alıyor.

BURSA 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 22°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu

RİZE 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN 18°C, 24°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 23°C
Parçalı bulutlu

KARS 4°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 13°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlU

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Artık onları tanımayan yok! Artık onları tanımayan yok!
Belediye başkanı, dereye moloz atan kişiye sosyal medyadan tepki gösterdiBelediye başkanı, dereye moloz atan kişiye sosyal medyadan tepki gösterdi
Özel okullarda indirim olacak mı?Özel okullarda indirim olacak mı?
En Çok Okunan Haberler
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
Vahşice işlenen yasak aşk cinayetinde yıllar sonra yeni gelişme
Vahşice işlenen yasak aşk cinayetinde yıllar sonra yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere flaş çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere flaş çağrı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dereye moloz atan kişiye sosyal medyadan tepki gösterdi
Belediye başkanı, dereye moloz atan kişiye sosyal medyadan tepki gösterdi
Koronavirüs korkusundan tedavi olmayı reddetti, evinde ölü bulundu
Koronavirüs korkusundan tedavi olmayı reddetti, evinde ölü bulundu
Taksim'de şüpheli şahıs paniği! Çarşaflı zanlı erkek çıktı
Taksim'de şüpheli şahıs paniği! Çarşaflı zanlı erkek çıktı
Kütahya’da maske kullanımını ihlal edecek şekilde sigara içmek yasaklandı
Bir ilde daha sigara yasağı kararı!
İstanbul Şişli'de metro inşaatında ölüm!
Metro inşaatında feci ölüm!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kobani olayları soruşturması' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kobani olayları soruşturması' açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.