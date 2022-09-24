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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 24-25 Eylül hava durumu tahminleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

24.09.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24, 25 Eylül hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını internette araştırmaya başladı. Öte yandan havaların soğumaya başlamasıyla hava durumunun nasıl olacağı merak edildi. Meteorolojiye göre 24-25 Eylül 2022 hava durumu netleşti. Peki hafta sonu 24-25 Eylül hava nasıl olacak? İşte 24-25 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 24-25 Eylül hava durumu tahminleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

24 Eylül Cumartesi ve 25 Eylül Pazar günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye geneli günlük haritalı hava durumu raporu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlandı. Peki 24-25 Eylül hava nasıl olacak? 24 Eylül, 25 Eylül 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...

hava durumu kapak

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli çevreleri, Sakarya'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz Bölgesi (Bolu hariç), Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğu Toroslar mevkii, Adana’nın kuzey çevreleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; İç Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, Kocaeli, Sakarya'nın kuzeyi ve İstanbul’un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

yağmur şemsiye

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri, doğu Toroslar mevkii ile Adana’nın kuzey, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 14°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah kıyıları ile öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Hakkari çevreleri hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Adıyaman çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İL İL HAVA DURUMU

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

24 eylül cumartesi haritalı hava durumu

25 eylül pazar haritalı hava durumu

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