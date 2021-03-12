HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı (12 Mart hava durumu)

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı (12 Mart hava durumu)

12.03.2021 07:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı (12 Mart hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 mart verilerine göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Elazığ ve Şanlıurfa çevreleri için yağış uyarısında bunuldu. Öte yandan hafta sonu yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olması beklenirken Ege ve Akdeniz'in bazı kısımlarında pazar günü yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Elazığ ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Elazığ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HIZI 90 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Genelinde kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI

Yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı( sel, su baskını, Ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli ulunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan hafta sonu yurt genelinde güneşli bir havanın hakim olması beklenirken Ege ve Akdeniz'in bazı kısımlarında pazar günü yağmur bekleniyor.

6

7

12 MART YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 7°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

RİZE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

1

2

3

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
Meksika'da feci kaza: 11 ölü, 5 yaralıMeksika'da feci kaza: 11 ölü, 5 yaralı
Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?
Anahtar Kelimeler:
hava durumu yağmur İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Husumetlileri başlarına ödül koydu, her gün saldırıya uğruyorlar

Husumetlileri başlarına ödül koydu, her gün saldırıya uğruyorlar

Türkiye'den kritik F-35 hamlesi

Türkiye'den kritik F-35 hamlesi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Reform Paketi'ni bugün açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Meksika'da kamyonla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı: 11 ölü, 5 yaralı

Meksika'da feci kaza: 11 ölü, 5 yaralı

Polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Avcılar'da hareketli dakikalar

İstanbul Atlas Üniversitesi 80 öğretim üyesi başvuruları ne zaman başlayacak?

İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları

İsmail Demir duyurdu! Türkiye'den F-35 hamlesi

Türkiye'den kritik F-35 hamlesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.