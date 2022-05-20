Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş uyarı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir 21-22 Mayıs hava durumu tahminleri!

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Cumartesi ve Pazar gününü dışarıda en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar sorunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21-22 Mayıs hava durumu tahmin raporunu yayımladı. İkamet ettikleri iller için hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar; arama motorlarında hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunu sorguluyor. Meteoroloji'nin İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il yayımlanan 21-22 Mayıs hava durumu tahminlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun doğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Muğla, Ordu ve Erzincan çevreleri, Aydın, Denizli ve Burdur'un güneyi, Antalya'nın batı ilçeleri ile Samsun ve Tokat'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerş Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi beklenmekte.

İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 5 ila 10 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

21-22 MAYIS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Mayıs Cumartesi günü ile 22 Mayıs Pazar günü için yayımladığı yurt geneli günlük hava durumu tahmin raporu şu şekilde:



