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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Yoğun kar geliyor!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.12.2024 11:18
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurdun büyük bölümünde soğuk havaların etkili olacağını tahmin ettiği değerlendirme raporunda bazı şehirler için de yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmede İstanbul için de hafta sonu uyarısı geldi.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Yoğun kar geliyor!

Yurtta bir süredir birçok bölgede devam eden soğuk havalar devam edecek gibi görülüyor. MGM'den yapılan yeni değerlendirmelere göre, hafta sonu Karadeniz ve doğuda birçok ilde yoğun kar yağışları görülecek. İstanbul için ise hafta sonu yağmur ve soğuk hava bekleniyor.

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HAFTA SONU KARADENİZ VE DOĞUDA YOĞUN KAR!

Hafta sonu havaların nasıl olacağını gösteren hava raporunda son dakika uyarıları da verildi. Karadeniz ve doğuda birçok kesimde görülen kar yağışları bugün de etkisini göstermeye devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre:

GECE SAATLERİNDEN SONRA BAŞLAYACAK

Yurdun kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan çevreleri Erzurum'un kuzey ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'nın batısında yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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SEL VE ÇIĞ UYARISI

Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısı verildi.

RÜZGARIN HIZI 70-80 KM HIZA ULAŞACAK

Rüzgarın Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Fırtına kar
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