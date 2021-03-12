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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından İstanbul için 'yalancı yaz' uyarısı

12.03.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından İstanbul için 'yalancı yaz' uyarısı

Hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli, canlı yayında yaptığı açıklamada hafta sonu sıcaklıkların yurt genelinde artacağını belirtirken, İstanbul için 'yalancı yaz' uyarısında bulundu. Sürmeli, pazartesiden itibaren ise yeni bir yağışlı hava dalgasına girileceğini açıkladı.

Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli, bu hafta sonu yurt geneli için havaların ısınacağını söyledi. İstanbul için 'yalancı yaz' uyarısında bulunan Sürmeli, hava sıcaklığının artacağını ancak rüzgarın da olacağını belirterek, kıyafet seçimlerinde dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

YENİ BİR YAĞIŞLI HAVA DALGASI GELİYOR

Sürmeli, pazartesi gününden itibaren ise Doğu ve İç Anadolu bölgelerinin yeni bir soğuk hava dalgasına gireceğini açıklarken, sağanak yağışların yurt genelinde hafta başından itibaren etkili olmaya başlayacağını belirtti.

Sürmeli'nin Haber Global ekranlarında yaptığı açıklamalarda öne çıkan satır başları şöyle:

Bugün öğlen itibariyle yağışlar bitiyor ancak rüzgarlar devam edecek. Soğuk hava varken hava açacağı için bu kez ayaza çekecek. Yani buzlanmaya dikkat diyoruz.

SAAT VERDİ! YAĞIŞLAR YURDU TERK EDİYOR

Bu hafta sonu bir yağış beklenmiyor. Öğleden sonra itibariyle 18:00'da yağışlar yurdun tamamından ayrılıyor. Gündüz sıcaklıklar giderek artıyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da güneşlenme ile birlikte sıcaklık bugün 8 derece olacak. Cumartesi 13 dereceye çıkıyor. Pazar hava kapanıyor ve pazartesi itibariyle sağanak yağış geliyor.

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ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da da bugün hava 7 derece olacak ama hafta sonu 14-15 derece sıcaklık bekleniyor. Pazartesiden itibaren ise sağanak yağış var.

İZMİR'DE PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!

İzmir'de ise bugün hava sıcaklığı 15 derece. Cumartesi 18 derecelik bir sıcaklık beklenen İzmir'de pazar günü itibariyle kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

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