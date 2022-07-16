HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteroloji 16 Temmuz ve 17 Temmuz hava durumu tahminleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteroloji 16 Temmuz ve 17 Temmuz hava durumu tahminleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

16.07.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16, 17 Temmuz hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını internette araştırmaya başladı. Öte yandan bayram izniyle tatilde olan birçok kişi de konuya ilişkin olarak arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki hafta sonu 16,17 Temmuz hava nasıl olacak? İşte 16,17 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteroloji 16 Temmuz ve 17 Temmuz hava durumu tahminleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

16 Temmuz Cumartesi ve 17 Temmuz Pazar günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye geneli günlük haritalı hava durumu raporu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlandı.
Peki 16,17 Temmuz hava nasıl olacak? 16 Temmuz, 17 Temmuz 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğu kesimleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Samsun’un doğu kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Orta Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Orta Akdeniz’de kuzeyli; Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Orta Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu

YOZGAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğu kesimleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Samsun’un doğu kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 34°C
Az bulutlu

KARS °C, 31°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'Saraçhane' tepkisi! İBB binasından bakınca...İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'Saraçhane' tepkisi! İBB binasından bakınca...
Erdoğan'dan flaş sözler! 'NATO kayıtlarına girdik'Erdoğan'dan flaş sözler! 'NATO kayıtlarına girdik'
BOTAŞ tarihinde bir ilk: Doğal gaz alımı için yurt dışından kredi! 'Büyük bir açmaz içinde'BOTAŞ tarihinde bir ilk: Doğal gaz alımı için yurt dışından kredi! 'Büyük bir açmaz içinde'
Anahtar Kelimeler:
hava durumu hafta sonu hava durumu hafta sonu hava durumu nasıl olacak hafta sonu hava nasıl olacak istanbul hafta sonu hava durumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Sünnet düğününde kan döküldü! 3 ölü, 5 yaralı

Sünnet düğününde kan döküldü! 3 ölü, 5 yaralı

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...

Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan flaş karar! Resmen takımdan kovuldular...

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.