Hafta sonu herkes oraya akın etti! Muhteşem görüntüler

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi mazarasıyla misafirlerine eşsiz güzellikler sunan Kartepe, turistlere karda doğa yürüyüşü ve piknik yapmak, kızakla kaymak isteyenlere bakın nasıl bir atmosfer oluşturdu...

Kocaeli'de kar yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'ye hafta sonu tatilini fırsat bilerek gelenler, yoğunluk oluşturdu.

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunan Kartepe'de kar kalınlığı 56 santimetre olarak ölçüldü.

Kuzuyayla Tabiat Parkı başta olmak üzere dağın eteğindeki işletmeler, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunuyor.