HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hafta sonu kaçamaklarını klasik hale getirenler için seyahat çantası önerileri

Hafta sonu kaçamaklarını klasik hale getirenler için seyahat çantası önerileri

17.05.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezmeyi sevenler, hafta sonları kendini şehir dışına atanlar, 2-3 günlüğüne bile olsa hemen çantasını hazırlayıp seyahate çıkmak isteyenler, hafta sonu kaçamaklarını alışkanlık hâline getirenlerden biri misiniz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Şıklığınızdan ödün vermeden sporda, yolculukta, yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, kamplarda eşyalarınızı kolayca taşıyabileceğiniz birbirinden güzel ve kullanışlı seyahat çantalarını sizler için seçip inceledik.

Hafta sonu kaçamaklarını klasik hale getirenler için seyahat çantası önerileri

Kısa süreli yolculuklarda büyük ve ağır valizlerden ziyade daha küçük, omuzda taşınabilen, hafif ve bagajlara daha kolay sığan çantalar daha çok tercih ediliyor. Omza takılan, sırta takılan ve sürüklenebilen seçenekleriyle seyahat çantaları geniş bir yelpaze sunuyor. Kadınlar ve erkekler için farklı modelleri bulunan çantaların daha sade ve unisex modelleri de çok seviliyor. Ayakkabılarınız, giysileriniz ve özel eşyalarınızı pratik şekilde taşıyabileceğiniz işlevsel ve şık çantalarla karşınızdayız!

1. Seyahatleriniz için şık ve kullanışlı bir çanta

2

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yolculuk yapmayı sevenlerin ve şıklığından ödün vermeyenlerin çok beğeneceği bir çanta inceliyoruz. Canlı kırmızı rengiyle oldukça göz alıcı olan Perlotus Kırmızı Kabin Boy Omuz Askılı Deri Spor Seyahat Çantası, su geçirmez yapısıyla da çok kullanışlı. Omzunuza rahatça takabileceğiniz bu çanta, kolay temizlenen kumaş yapısı sayesinde uzun seneler kullanım sağlıyor. Orta boy oluşu hem taşıma kolaylığı hem de kibar bir görünüm elde etmenize yardımcı olacak cinsten bir ürün. Özellikle hafta sonu kaçamakları ve birkaç günlük ufak tatiller için ideal bir boyut olan bu çantayı çok seveceksiniz.

Ürünü İncele

2. Doğaseverler için işlevsel ve geniş hacimli bir çanta

3

Kamp yapmayı ve doğa yürüyüşlerini sevenler için harika bir ürün inceliyoruz. Özellikle kampa giderken çok daha fazla malzeme ve kıyafet taşımak zorunlu hâle gelebiliyor. Baggor 90 Litre Körüklü Siyah Su Geçirmez Çok Gözlü Laptop Bölmeli Sırt Çantası tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek türden. Ürün, süngerli omuz askılarıyla konfor; nefes alabilen yapısıyla da ferah bir kullanım sağlıyor. Boyut olarak geniş olması ve çok sayıda olan cepleriyle de oldukça kullanışlı bir seyahat çantası olduğunu söyleyebiliriz. Hem erkek hem de kadınların severek kullanabileceği bu çanta, tüm açık hava etkinliklerinize uyum sağlayabilir.

Ürünü İncele

3. Sürüklenen bir seyahat çantasıyla yolculuklarınız artık çok daha rahat!

4

Eşyalarınızı sırt ya da kol çantasıyla taşımak yerine sürüklenebilir ufak bir valizle taşımak istiyor olabilirsiniz. Epey ağır olduğunda bile sürüklenen valizler pek çok alanda kullanım kolaylığı sağlıyor. Eastpak Trans4 S Valiz-Siyah-STD siyah ve düz rengi sayesinde hem kadınlar hem erkekler için harika bir seçenek! Birkaç günlüğüne gittiğiniz tatillerde her eşyanızı taşıyabilecek kapasitede olan kaliteli bir ürün. 23 cm x 35 cm x 54 cm boyutlarıyla fazla yer kaplamadan bagajlara kolaylıkla sığar ve 335 gramlık hafif yapısıyla kolayca taşınabilir. Eğer sürüklenebilen bir çanta arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Capcanlı renklerle tatillerinize renk katabilirsiniz

5

Tatilde severek kullanabileceği rengârenk ve eğlenceli bir seyahat çantası arayanlar buraya! Sevimli turuncu rengiyle sizi kendine hayran bırakacak Fossil Hardal Kadın Spor Çantası & Seyahat Çantası, ayarlanabilir ve çıkarılabilir uzun askısıyla omza takılarak rahatça taşınabilir. 46 cm x 31 cm x 19 cm boyutlara sahip bu çanta, fermuarlı oluşuyla eşyalarınızı güvenli bir şekilde muhafaza edebilir. Arkasında fermuarsız, önünde de fermuarlı cepleri bulunan ürün, içerisinde de 1 adet fermuarlı cep barındırıyor. Turuncu renginin dışında mor, yeşil, pudra, kırmızı, siyah gibi renklerden dilediğinizi seçip ister seyahatlerinizde isterseniz de sporda rahatlıkla bu ürünü kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Hem spor hem seyahatler için işlevsel bir ürün

6

Spor sevenleri çok mutlu edecek bir ürün inceliyoruz! Kaliteli, şık ve sade tasarımıyla hem kadın hem de erkeklerin severek kullanabileceği PUMA Goal Küçük Boy Duffel Çanta’yı çok beğeneceksiniz. 24 litre iç hacme sahip bu çantanın saplarını ister omzunuzda ister elinizde taşıyabilirsiniz. Ana bölmesi iki yönlü fermuarla açılabilen bu çanta, yan tarafında ve iç bölgesinde fermuarlı cepler bulundurmasıyla cüzdan, anahtar, pasaport gibi kişisel eşyalarınız için güvenli bir depolama alanı oluşturuyor. Ayarlanabilen ve cırt cırtla tutturulabilen taşıma askıları sayesinde konfor yaratan bu ürünü antrenmanlarınız ya da yolculuklarınızda severek kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Sade, şık, spor ve çok kullanışlı!

7

Sadelikten yana olanlar buraya! Siyah ve sade tasarımıyla her yaşa ve cinsiyete uygun olan harika bir çanta inceliyoruz. 62 cm büyük boyuyla tüm eşyalarınızı alabilecek geniş iç hacimli Roxbros Büyük Boy Seyahat ve Spor Çantası, antrenmanlarınız ve seyahatlerinizde size eşlik edebilecek bir seçenek. Ayakkabı bölmesi de bulunan çantanın siyah, gri ve lacivert renk seçeneklerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz. İşlevsel tabanı sayesinde yere koyduğunuzda bile tozdan ve kirden uzak tutabileceğiniz bu çanta muadillerine kıyasla oldukça uygun fiyatlı!

Ürünü İncele

7. Deri şıklığından vazgeçemeyenleri de unutmadık

8

Kadınlar için çok zarif bir seyahat çantası önerimiz var. Hem el valizi hem de spor çantası olarak kullanabileceğiniz vegan deriden üretilen Evident Taba Kroko Unisex Kabin Boy Seyahat & El Valizi & Spor Çantası, 50 cm x 27 cm x 24 cm boyutlarıyla yanınızda olmaya hazır! Timsah desenli vegan deri dokusuyla oldukça şık olan bu çantanın kahverengi dışında siyah, sarı, haki, bakır ve kırmızı rengi de bulunuyor. Tutma kollarından ayrı olarak çıkarılıp takılabilen uzun omuz askıları da bulunan ürün, spor çantalara kıyasla çok daha resmî ve şık bir seçenek olabilir.

Ürünü İncele

8. Sevimli figürlerle yolculuklarınız daha keyifli

9

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Üzerinde sevimli figürleri bulunan, tatlı mı tatlı bir çanta inceliyoruz! Düz siyah rengi üzerinde bulunan köpek figürleriyle dikkat çeken Biggdesign Dogs Seyahat Çantası, su geçirmeyen imperteks kumaştan üretildiği için hem rahat hem de uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor. 56 cm x 36 cm x 27 cm boyutlarındaki ürünün geniş iç hacmi, eşyalarınız için harika bir seçenek! Hem spor salonunda hem yolculuklarda size eşlik edebilecek bu çantanın ayarlanabilen ve çıkarılıp takılabilen büyük omuz askıları da bulunuyor. Yanlarında bulunan 2 adet cebi de ekstra bir depolama alanı sağlıyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 15 gün ömürleri varSadece 15 gün ömürleri var
Tüm dünya barışı bekliyordu! Ukrayna'dan yeni açıklama: Müzakereler askıya alındıTüm dünya barışı bekliyordu! Ukrayna'dan yeni açıklama: Müzakereler askıya alındı
AK Parti'nin 18 puan kaybettiği il! Oylar iki partiye dağıldıAK Parti'nin 18 puan kaybettiği il! Oylar iki partiye dağıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Dilan Çiçek Deniz'in ses getiren kombinine uygun fiyatlı öneriler

Dilan Çiçek Deniz'in ses getiren kombinine uygun fiyatlı öneriler

Yazın sizi şık gösterecek 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

Yazın sizi şık gösterecek 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

Mine Tugay'ın elbisesi çok beğenilmişti...

Mine Tugay'ın elbisesi çok beğenilmişti...

Tümünü Gör
Mine Tugay'ın elbisesi çok beğenilmişti...

Mine Tugay'ın elbisesi çok beğenilmişti...

Hafta sonu kaçamaklarınızda hayat kurtarıcı işe yarar ürünler

Hafta sonu kaçamaklarınızda hayat kurtarıcı işe yarar ürünler

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Dekoratif ve yer tasarrufunda yardımcı olacak mutfak ürünleri

Dekoratif ve yer tasarrufunda yardımcı olacak mutfak ürünleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Tümünü Gör
Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Forma girmek için spor yapacaklara yardımcı ürünler

Forma girmek için spor yapacaklara yardımcı ürünler

Bu şampuanlar saçlarınızı yumuşacık yapacak!

Bu şampuanlar saçlarınızı yumuşacık yapacak!

Bahçenize şıklık getirecek yemek masa ve sandalye takımları

Bahçenize şıklık getirecek yemek masa ve sandalye takımları

Emily Ratajkowski'nin tarzını ve stilini benimsemek isteyenler için favori spor ayakkabılarına uygun fiyatlı alternatifler

Emily Ratajkowski'nin tarzını ve stilini benimsemek isteyenler için favori spor ayakkabılarına uygun fiyatlı alternatifler

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Dilan Çiçek Deniz'in ses getiren kombinine uygun fiyatlı öneriler

Dilan Çiçek Deniz'in ses getiren kombinine uygun fiyatlı öneriler

Yazın sizi şık gösterecek 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

Yazın sizi şık gösterecek 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

Aldıktan sonra uzun zamandır ihtiyacınız olduğunu anlayacağınız işe yarar ürünler

Mine Tugay'ın elbisesi çok beğenilmişti...

Mine Tugay'ın elbisesi çok beğenilmişti...

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Bu lalelerin sadece 15 gün ömrü var! 'Bu doğa harikasını keşfetmeyi bekliyoruz'

Sadece 15 gün ömürleri var

Mahalleliden cips hırsızı kargaya destek: Ağzının tadını biliyor, bizden daha akıllılar

Mahalleliden hırsıza destek: Ağzının tadını biliyor

İzmir'de dini nikahlı eşini vahşice öldüren cani: 30 yaşında bir delikanlıyım, söyledikleri ağrıma gitti

Dini nikahlı eşini öldüren cani: 30 yaşında bir delikanlıyım

Uzun Covid: Yeni tarama tekniğiyle akciğerlerdeki gizli hasar tespit edilebildi

Uzun Covid: Yeni tarama tekniğiyle akciğerlerdeki gizli hasar tespit edilebildi

Mega yat "Savannah" Ölüdeniz'e demir attı! İçerisinde yok yok

Mega yat "Savannah" Ölüdeniz'e demir attı! İçerisinde yok yok

Oltu Çayı'na uçmuşlardı! Kaybolan sürücüden 19 gündür haber yok

Kaybolan sürücüden 19 gündür haber yok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.