Hafta sonu kaçamaklarını klasik hale getirenler için seyahat çantası önerileri

Kısa süreli yolculuklarda büyük ve ağır valizlerden ziyade daha küçük, omuzda taşınabilen, hafif ve bagajlara daha kolay sığan çantalar daha çok tercih ediliyor. Omza takılan, sırta takılan ve sürüklenebilen seçenekleriyle seyahat çantaları geniş bir yelpaze sunuyor. Kadınlar ve erkekler için farklı modelleri bulunan çantaların daha sade ve unisex modelleri de çok seviliyor. Ayakkabılarınız, giysileriniz ve özel eşyalarınızı pratik şekilde taşıyabileceğiniz işlevsel ve şık çantalarla karşınızdayız!

1. Seyahatleriniz için şık ve kullanışlı bir çanta

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Yolculuk yapmayı sevenlerin ve şıklığından ödün vermeyenlerin çok beğeneceği bir çanta inceliyoruz. Canlı kırmızı rengiyle oldukça göz alıcı olan Perlotus Kırmızı Kabin Boy Omuz Askılı Deri Spor Seyahat Çantası, su geçirmez yapısıyla da çok kullanışlı. Omzunuza rahatça takabileceğiniz bu çanta, kolay temizlenen kumaş yapısı sayesinde uzun seneler kullanım sağlıyor. Orta boy oluşu hem taşıma kolaylığı hem de kibar bir görünüm elde etmenize yardımcı olacak cinsten bir ürün. Özellikle hafta sonu kaçamakları ve birkaç günlük ufak tatiller için ideal bir boyut olan bu çantayı çok seveceksiniz.

2. Doğaseverler için işlevsel ve geniş hacimli bir çanta

Kamp yapmayı ve doğa yürüyüşlerini sevenler için harika bir ürün inceliyoruz. Özellikle kampa giderken çok daha fazla malzeme ve kıyafet taşımak zorunlu hâle gelebiliyor. Baggor 90 Litre Körüklü Siyah Su Geçirmez Çok Gözlü Laptop Bölmeli Sırt Çantası tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek türden. Ürün, süngerli omuz askılarıyla konfor; nefes alabilen yapısıyla da ferah bir kullanım sağlıyor. Boyut olarak geniş olması ve çok sayıda olan cepleriyle de oldukça kullanışlı bir seyahat çantası olduğunu söyleyebiliriz. Hem erkek hem de kadınların severek kullanabileceği bu çanta, tüm açık hava etkinliklerinize uyum sağlayabilir.

3. Sürüklenen bir seyahat çantasıyla yolculuklarınız artık çok daha rahat!

Eşyalarınızı sırt ya da kol çantasıyla taşımak yerine sürüklenebilir ufak bir valizle taşımak istiyor olabilirsiniz. Epey ağır olduğunda bile sürüklenen valizler pek çok alanda kullanım kolaylığı sağlıyor. Eastpak Trans4 S Valiz-Siyah-STD siyah ve düz rengi sayesinde hem kadınlar hem erkekler için harika bir seçenek! Birkaç günlüğüne gittiğiniz tatillerde her eşyanızı taşıyabilecek kapasitede olan kaliteli bir ürün. 23 cm x 35 cm x 54 cm boyutlarıyla fazla yer kaplamadan bagajlara kolaylıkla sığar ve 335 gramlık hafif yapısıyla kolayca taşınabilir. Eğer sürüklenebilen bir çanta arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

4. Capcanlı renklerle tatillerinize renk katabilirsiniz

Tatilde severek kullanabileceği rengârenk ve eğlenceli bir seyahat çantası arayanlar buraya! Sevimli turuncu rengiyle sizi kendine hayran bırakacak Fossil Hardal Kadın Spor Çantası & Seyahat Çantası, ayarlanabilir ve çıkarılabilir uzun askısıyla omza takılarak rahatça taşınabilir. 46 cm x 31 cm x 19 cm boyutlara sahip bu çanta, fermuarlı oluşuyla eşyalarınızı güvenli bir şekilde muhafaza edebilir. Arkasında fermuarsız, önünde de fermuarlı cepleri bulunan ürün, içerisinde de 1 adet fermuarlı cep barındırıyor. Turuncu renginin dışında mor, yeşil, pudra, kırmızı, siyah gibi renklerden dilediğinizi seçip ister seyahatlerinizde isterseniz de sporda rahatlıkla bu ürünü kullanabilirsiniz.

5. Hem spor hem seyahatler için işlevsel bir ürün

Spor sevenleri çok mutlu edecek bir ürün inceliyoruz! Kaliteli, şık ve sade tasarımıyla hem kadın hem de erkeklerin severek kullanabileceği PUMA Goal Küçük Boy Duffel Çanta’yı çok beğeneceksiniz. 24 litre iç hacme sahip bu çantanın saplarını ister omzunuzda ister elinizde taşıyabilirsiniz. Ana bölmesi iki yönlü fermuarla açılabilen bu çanta, yan tarafında ve iç bölgesinde fermuarlı cepler bulundurmasıyla cüzdan, anahtar, pasaport gibi kişisel eşyalarınız için güvenli bir depolama alanı oluşturuyor. Ayarlanabilen ve cırt cırtla tutturulabilen taşıma askıları sayesinde konfor yaratan bu ürünü antrenmanlarınız ya da yolculuklarınızda severek kullanabilirsiniz.

6. Sade, şık, spor ve çok kullanışlı!

Sadelikten yana olanlar buraya! Siyah ve sade tasarımıyla her yaşa ve cinsiyete uygun olan harika bir çanta inceliyoruz. 62 cm büyük boyuyla tüm eşyalarınızı alabilecek geniş iç hacimli Roxbros Büyük Boy Seyahat ve Spor Çantası, antrenmanlarınız ve seyahatlerinizde size eşlik edebilecek bir seçenek. Ayakkabı bölmesi de bulunan çantanın siyah, gri ve lacivert renk seçeneklerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz. İşlevsel tabanı sayesinde yere koyduğunuzda bile tozdan ve kirden uzak tutabileceğiniz bu çanta muadillerine kıyasla oldukça uygun fiyatlı!

7. Deri şıklığından vazgeçemeyenleri de unutmadık

Kadınlar için çok zarif bir seyahat çantası önerimiz var. Hem el valizi hem de spor çantası olarak kullanabileceğiniz vegan deriden üretilen Evident Taba Kroko Unisex Kabin Boy Seyahat & El Valizi & Spor Çantası, 50 cm x 27 cm x 24 cm boyutlarıyla yanınızda olmaya hazır! Timsah desenli vegan deri dokusuyla oldukça şık olan bu çantanın kahverengi dışında siyah, sarı, haki, bakır ve kırmızı rengi de bulunuyor. Tutma kollarından ayrı olarak çıkarılıp takılabilen uzun omuz askıları da bulunan ürün, spor çantalara kıyasla çok daha resmî ve şık bir seçenek olabilir.

8. Sevimli figürlerle yolculuklarınız daha keyifli

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Üzerinde sevimli figürleri bulunan, tatlı mı tatlı bir çanta inceliyoruz! Düz siyah rengi üzerinde bulunan köpek figürleriyle dikkat çeken Biggdesign Dogs Seyahat Çantası, su geçirmeyen imperteks kumaştan üretildiği için hem rahat hem de uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor. 56 cm x 36 cm x 27 cm boyutlarındaki ürünün geniş iç hacmi, eşyalarınız için harika bir seçenek! Hem spor salonunda hem yolculuklarda size eşlik edebilecek bu çantanın ayarlanabilen ve çıkarılıp takılabilen büyük omuz askıları da bulunuyor. Yanlarında bulunan 2 adet cebi de ekstra bir depolama alanı sağlıyor.