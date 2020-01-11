Hafta sonu kayak pistleri doldu taştı

Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi, hafta sonunun ilk gününde kayak severlerin akınına uğradı.

Sivas’ta şehir merkezine 58 kilo metre mesafedeki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağında bulunan Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi kayak severlerle doldu taştı. 12 ile 24 derece arasında eğime sahip pistleri ile Türkiye’de kayak için en ideal pistlere sahip tesisler arasında gösterilen Yıldızdağı, profesyonel kayakçılara olduğu kadar yeni amatör kayakçılara da ev sahipliği yaptı. Profesyonel pislerde sporcular kaymanın keyfini yaşarken amatör kayıkçılar ise kızak pisti ve buz parkında zaman geçirdi. Yıldızdağı kayak merkezinin zirvesinde kayak severleri adeta bulut denizi karşıladı. Nadir olarak görülen bu büyüleyici manzarayı kaçırmak istemeyen kayak severler fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Zirvede bulunan zirve kafeyi kaplayan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas’tan ve Türkiye’nin çeşitli illerinden Yıldızdağı’na gelen kayak severler, “Yıldızdağı’nda pistler ve kar, kayak için çok el verişli. Maalesef bu yıl bir çok tesiste istenilen oranda kar yok. Bir çok ilde beklenen kar yağmadı. Ancak burada yarım metrenin üzerinde bir kar kalınlığı var. Hava da kaymak için çok uygun. Bu nedenle hafta sonunu burada burada değerlendirmek istedik.” Dediler.

Hafta sonunu Yıldızdağı’nda değerlendirenler arasında Sivas Valisi Salih Ayhan’da vardı.