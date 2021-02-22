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Hafta sonu kısıtlamasını umursamadılar, 62 bin lira ceza yediler

22.02.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu kısıtlamasını umursamadılar, 62 bin lira ceza yediler

İstanbul Kağıthane'de hafta sonu kısıtlamasını önemsemeyerek mühürlenmiş iş yerini açan 18 kişiye 62 bin 442 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi ile ilgili adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, COVID-19 tedbirleri ile ilgili Kağıthane’de yapılan çalışmalar kapsamında; 29 Şubat Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesinde bulunan ve daha önce mühürlenmiş işyerinin açık olduğu tespit edildi. Yapılan kontrolde işyerinde 18 şahsın bulunduğu, şahısların kısıtlama uygulamasını ihlal ettikleri ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları görüldü.

62 bin 442 TL'LİK CEZA KESİLDİ

Kısıtlama kurallarına uymayan şahıslara toplam 62 bin 442 TL idari para cezası
Konu ile ilgili olarak işyerinde bulunan 18 şahıs hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden her bir şahsa 3 bin 469 TL olmak üzere toplam 62 bin 442 TL idari para cezası işlemi uygulandı. İşyeri sahibi hakkında mühür fekkinden adli işlem yapılmış, bahse konu işyeri İlçe Zabıta Ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

İHA

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