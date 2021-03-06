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Hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasıyla aileler parklara akın etti

06.03.2021 13:28 | Son Güncelleme:
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Ankaralı vatandaşlar, hafta sonu kısıtlamalarının hafta içerisindeki gibi 21.00-05.00 saatleri arasına çekilmesiyle birlikte güzel havayı fırsat bilerek ailecek parkları doldurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre illerin, “Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek” olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak korona virüs ile mücadeledeki tedbirlerin risk gruplarına göre belirleneceğini bildirmişti.

Ankaralı vatandaşlar, hafta sonu kısıtlamalarının hafta içerisindeki gibi 21.00-05.00 saatleri arasına çekilmesiyle birlikte güzel havayı fırsat bilerek ailecek parkları doldurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre illerin, “Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek” olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak korona virüs ile mücadeledeki tedbirlerin risk gruplarına göre belirleneceğini bildirmişti. Bu kapsamda, hafta sonlarında düşük ve orta riskli şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içerisindeki gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacağı kaydedilmişti.
Orta riskli olarak belirlenen Ankara’da da vatandaşlar, aylardır hafta sonu sokağa çıkamamanın verdiği heyecanla sabahın erken saatlerinde parkları doldurdu. Parklara, ailecek oturmaya, yürüyüş yapmaya, çocuklarını oynatmaya ve piknik yapmaya gelen aileler, fırsattan istifade güzel havanın tadını çıkardı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte bundan ilk faydalanan olmak istediklerini bildiren Faik Gemalmaz, “Çocuklar uzun süredir evde olduğu için pandemi süreci doğal olarak onlar içinde olumsuz sonuçlar doğurdu. Kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte parklar şu anda çok fazla dolu değil ama ilerleyen saatlerde dolacağına inanıyorum. Çünkü yine de ‘ne olur, ne olmaz’ diye tedbiri elden bırakmayalım istedik, sabahın erken saatlerinde geldik” ifadelerini aktardı.
İlk olarak dışarıda kahvaltı yaptıktan sonra çocukları parkta eğlendirmenin güzel olduğuna dikkat çeken Gemalmaz, “İnşallah daha da güzel olacak diye umut ediyoruz. Bu süreç içerisinde yine de denildiği gibi mesafeye ve hijyene dikkat etmek şartıyla kurallara riayet edip bir an önce bu pandemi sürecinin tamamen ortadan kalkmasını umut ediyoruz.”
Uzun süreden beri evde olduğunu anlatan Hakkı Yılmaz ise, “Kısıtlamaların yumuşamasıyla çok rahatladık, çok mutlu olduk. Bizlerde bunun kıymetini bilir, önlemlerimizi alırız. İnşallah bundan sonra da pandeminin artmasını engelleriz. Hafta sonlarımız böyle güllük gülistanlık geçer. İnşallah bundan sonra böyle bir şey görmeyiz” ifadelerini kullandı.
Çocuklarıyla beraber parka gelen Enver Korçak, “Çocuklar da bunalmıştı, bizde biraz ‘nefes alalım’ diye geldik. Kalabalıklaşmasın diye sabah erken geldik. Biraz tadını çıkartıyoruz”
Vatandaşların çok sıkıldığını belirten Gökberk Oğuz da, “Herkes sıkıldığı için bizde kurallara dikkat ederek dışarı çıkmak istedik. Uygunsa bir kahve içeceğiz, ‘yeter ki dışarı çıkalım, bir şeyler görelim’ istedik. Biraz yürüyelim, kahve içelim istedik” dedi.

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