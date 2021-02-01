HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 493 kişiye ceza yağdı

Hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 493 kişiye ceza yağdı

01.02.2021 14:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 493 kişiye 1 milyon 492 bin 178 TL idari para cezası uygulandı.Korona virüs sebebiyle ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yine ihlaller yaşandı.

Antalya’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 493 kişiye 1 milyon 492 bin 178 TL idari para cezası uygulandı.
Korona virüs sebebiyle ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yine ihlaller yaşandı. Kolluk kuvvetlerinin denetim ve uyarılarına rağmen, kısıtlamadan muaf olmadığı halde sokağa çıkıp yasağı ihlal ettiği belirlenen 493 kişi güvenlik görevlilerinden kaçamadı. Antalya genelinde Cuma günü 21.00 ile Pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında izin belgesi olmamasına rağmen yasağı ihlal edenlere 1 milyon 492 bin 178 TL idari para cezası uygulandı.
Antalya Valisini Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi sağlığımız ve toplum sağlığını düşünerek, evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi
16 bin personel alımı ne zaman olacak?16 bin personel alımı ne zaman olacak?
79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?
1/

En Çok Okunan Haberler

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

İzmir'deki depremler sonrası Gündoğdu'dan flaş açıklama

İzmir'deki depremler sonrası Gündoğdu'dan flaş açıklama

Yalova'da CHP'den 350 istifa!

Muharrem İnce'nin partisine mi katılacaklar?

Üniversitelerin yüz yüze eğitime açılma tarihi 2021... Bahar Dönemi üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

Bahar Dönemi üniversiteler açılacak mı?

POMEM 8 bin polis alımı 2021... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri! 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu katip başvurusu 2021! CTE katip başvuruları ne zaman bitecek, katiplik şartları nedir?

CTE katip başvuruları devam ediyor!

Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü! Cumhurbaşkanı Erdoğan test etti

Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü! Cumhurbaşkanı Erdoğan test etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.