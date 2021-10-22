Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı! (22 Ekim yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteorolojinin 5 günlük hava durumu tahminine göre pazar günü, Marmara'nın tamamı, Ege'nin bir bölümü ve Batı ile Orta Karadeniz'de yağışlı hava etkisini gösterecek, pazartesi ve salı günü yurdun doğu kısımlarında karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 21°C
Az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
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