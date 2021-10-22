Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı! (22 Ekim yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteorolojinin 5 günlük hava durumu tahminine göre pazar günü, Marmara'nın tamamı, Ege'nin bir bölümü ve Batı ile Orta Karadeniz'de yağışlı hava etkisini gösterecek, pazartesi ve salı günü yurdun doğu kısımlarında karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

22 EKİM YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 23°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 19°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 21°C

Az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



