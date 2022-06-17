Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden uyarı geldi

Meteorolojiden, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde hafif serin bir hava beklenirken, yer yer de yağışlar etkili olacak. Önümüzdeki hafta ise yağışlar etkisini azalırken, sıcaklıklar bazı kentlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte hafta sonu ve önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu...

YENİ HAFTADA YAĞIŞLAR AZALACAK

Yeni haftada da yer yer görülecek yaz yağmurlarının etkisi azalacak. Sıcaklıklar, güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

YAĞIŞLAR BUGÜN DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son tahminlere göre; İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bugün de devam edecek.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA'DA BEKLENEN HAVA

Marmara Bölgesi'nde bugün hava parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bilecik 26, Edirne 29, İstanbul ise 27 derece.

HAVA SERİN OLACAK, YAĞMUR GEÇİŞLERİ SÜRECEK

Hafta sonu ise hava serin olacak. İki gün boyunca kısa süreli olsa da yağmur geçişleri bekleniyor.

EGE'DE YAĞIŞLAR SÜRECEK

Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Denizli 34, İzmir 31, Kütahya 25 derece.

Hafta sonuysa; hava açık ama karayel etkisini artırıyor. Afyon-Kütahya arasında yerel sağanaklar sürecek.

AKDENİZ'DE SICAKLIKLAR ARTIYOR

Akdeniz'de de bugün hava az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 33, Antalya 31, Hatay 33 derece.

Hafta sonuysa hafta sonu çok daha sıcak geçecek.

İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

İç Anadolu Bölgesi'nde bu sabah Ankara'nın kuzeybatı çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara 26, Çankırı 28, Eskişehir 26 derece.

Hafta sonu bölgede Eskişehir, Kırıkkale, Konya tarafında yağış şiddetli üstelik hortum riski de bulunuyor.

KARADENİZ'DE BULUTLU HAVA

Batı Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin (Bolu, Karabük ve Kastamonu) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu 23, Düzce 28, Kastamonu 25 derece.

Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum ve Tokat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Trabzon 24, Samsun 25, Gümüşhane 26 derece.

Hafta sonu da yağışlı geçecek.

DOĞU İLLERİNDE HAVA PARÇALI BULUTLU

Yurdun doğusunda hava parçalı bulutlu. Diyarbakır ve Şanlıurfa 38, Gaziantep ve Siirt 36 derece.

YAĞIŞLI HAVALAR HAFTA ORTASINDA AZALACAK

Hafta geneline baktığımızda yağışlı havanın hafta ortasından itibaren etkisini kaybettiği görülüyor. Yine Meteoroloji tarafından hazırlanan değerlendirme haritalarına bakıldığında, yurdun güneyinde artan sıcaklıklar yeni haftada etkisini daha da gösterecek.

