Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak? Özel araçlar ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat izni kimler için var?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağında, seyahatle ilgili farklı uygulamalar bulunuyor.

THY'DEN HAFTA SONU UÇUŞLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Havayolu seyahatleriyle ilgili olarak, THY'den yapılan son açıklamada, "20 Kasım 2020 Cuma günü itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından, uçuşu bulunan tüm misafirlerimiz muaf tutulacak" ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİRLER ARASI TOPLU ULAŞIM NASIL OLACAK?

Şehirler arası toplu ulaşım, özel araçlarla seyahat konularında ise, İçişleri Bakanlığı genelgesinde tedbirin nasıl uygulanacağı belirlendi.

Şehirler arası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler genelgede istisna kapsamında olanlar arasında gösterildi. Bu kişiler, şehirlararası toplum ulaşım araçlarıyla seyahatlerini gerçekleştirebilecek.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT İZNİ KİMLERE VAR?

Özel araçlarla ilgili olaraksa şu ifadeler yer aldı:

"Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak; Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığı'na ait E-­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir."



