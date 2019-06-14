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HAFTA SONU SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİ VE GÖREVLİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 16:11 | Son Güncelleme

*İETT, ücretsiz ulaşımın yanı sıra ek seferler koydu  İSTANBUL DHA Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

*İETT, ücretsiz ulaşımın yanı sıra ek seferler koydu

İSTANBUL DHA
Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak. İETT iki gün boyunca ek seferler düzenleyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye bünyesinde bulunan tüm toplu taşıma araçları hafta sonu YKS'ye girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak. İBB Meclisi'nde AK Parti Gurubu'nun teklifi üzerine meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan karar gereği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrenciler; sınav belgelerini, öğretmenler de görev kâğıtlarını ibraz ederek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek. İETT ücretsiz ulaşımın yanı sıra mevcut seferlere ilave olarak 180 hatta Cumartesi günü 805, Pazar günü 1019 ek sefer düzenleyecek.

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