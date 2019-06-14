HABER

Hafta sonu sınava gireceklere ulaşım ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti Grubu’nun teklifi üzerine oy birliğiyle alınan karar gereği, hafta sonu yapılacak YKS’ye gireceklere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti Grubu’nun teklifi üzerine oy birliğiyle alınan karar gereği, hafta sonu yapılacak YKS’ye gireceklere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak. İETT de iki gün boyunca ek seferler koyarak 180 hatta sefer sayısını bin 824’e çıkardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm toplu taşıma araçları hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak. İBB Meclisinde AK Parti Grubu’nun teklifi üzerine meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan karar gereği, YKS’ye katılan öğrenciler; sınav belgelerini, öğretmenler de görev kağıtlarını ibraz ederek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.
İETT 15 ve 16 Haziran tarihlerinde öğrenci ve öğretmenlere kolaylık sağlanması amacıyla mevcut seferlere ilave olarak 180 hatta sefer sayısını bin 824’e çıkardı. Cumartesi günü için 805, Pazar günü için bin 19 ek sefer planlandı. İETT otobüsleri, metrobüs araçları, tünel, nostaljik tramvay, şehir hatları vapurları, tramvay, hafif tramvay, metro ve füniküler araçları öğrenci ve görevli öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Okul tabelasındaki 'şht' kısaltması, 'şehit' olarak değiştirildiOkul tabelasındaki 'şht' kısaltması, 'şehit' olarak değiştirildi
Şikayet nedeniyle tayin edilen öğretmen için eylemŞikayet nedeniyle tayin edilen öğretmen için eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri kategoride aranan terörist İstanbul’da yakalandı

Gri listede aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne operasyon!

İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.