Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? Bilim Kurulu Üyesi'nden açıklama

İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı. Yayınlanan genelgede 15.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NEDEN GETİRİLDİ?



Bilim Kurul üyesi Prof. Alpay Azap, Habertürk TV'de yayınlanan Gün Başlıyor programına katıldı. Soruları yanıtlayan, Prof. Azap, normalleşme takviminin ardından gelen hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili görüşlerini paylaştı:

'BAZI İLLERDE ARTIŞ VAR'



"İllerdeki pandemi kurulları ve il sağlık müdürlükleri belli illerde vaka sayılarının arttığını bildirdi. Gaziantep, Diyarbakır, Karadeniz Bölgesi'nden birkaç şehir de var. Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik, çok hafif bir artış var.

İSTANBUL'DA DURUM NE?

Salgının başlangıcında vakaların büyük bir kısmı İstanbul'daydı. İstanbul çok büyük bir il olduğu için, sayılar Türkiye'yi çok etkiliyordu. Türkiye'ye baktığınızda İstanbul sayılarını görüyordunuz aslında. İstanbul'da salgının kontrol altına alındığını göz önüne alırsak Türkiye'nin geri kalanını görmeye başladık.

İstanbul'un 1-1.5 ay önce tamamladığı salgın eğrisi bazı illerimiz için yeni başlıyor olabilir. Bunu dikkatlice takip etmek gerekir. Sayın Sağlık Bakanı "İkinci dalgayı beklemiyoruz" dedi. Bu önümüzdeki birkaç aylık dönem için yapılmış bir değerlendirme. Bu birkaç aylık dönemde vaka sayılarında belirgin bir düşüş olmasa dahil artış da beklemiyoruz."

