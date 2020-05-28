HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte yanıtı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 21:30 | Son Güncelleme

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bu cumartesi ve pazar günü de 15 ilde devam edecek. Ancak gelecek haftalarda bu yasağa son verilecek.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte yanıtı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Tolga Işık, "Az önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la konuştum, 'Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftalardaki gibi (cuma gecesinden pazar gecesine kadar) olmaya devam edecek. İçişleri Bakanlığı az sonra genelge yayınlayacak' dedi" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA AÇIKLADI

Öte yandan; İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Güntekin'in sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bu hafta sonu da, 15 ili kapsayacak şekilde devam edecektir." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Türkiye'de bir ilk! 2 AVM'de yeni dönemTürkiye'de bir ilk! 2 AVM'de yeni dönem
En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!

En Çok Okunan Haberler

Bir ilimiz daha alarmda! 16 işçi koronaya yakalandı, fabrika kapatıldı

Bir ilimiz daha alarmda! 16 işçi koronaya yakalandı, fabrika kapatıldı

Antalya'da karantina uygulanan mahallede gerginlik

Antalya'da karantina uygulanan mahallede gerginlik

1 Haziran'da açılıyor! Çalışma saatlerinde değişiklik

1 Haziran'da açılıyor! Çalışma saatlerinde değişiklik

'10 milyonum olsa müziği bırakırım' dedi para yağdı

'10 milyonum olsa müziği bırakırım' dedi para yağdı

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Erdoğan alınan kararları açıkladı

Erdoğan alınan kararları açıkladı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Diğer Haberler
Haber alınamıyordu! Cesedi çürümüş halde bulundu

Haber alınamıyordu! Cesedi çürümüş halde bulundu

Türkiye'de bir ilk! 2 AVM'de yeni dönem

Türkiye'de bir ilk! 2 AVM'de yeni dönem

Üsküdar'daki kilisenin kapısındaki haçı söken kişi gözaltına alındı

Üsküdar'daki tepki çeken olayda flaş gelişme

Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? Otobüs seferlerinde hangi önlemler alınacak?

İşte güvenli yolculuk için bilmeniz gerekenler

Van'da iki mahalle daha karantinaya alındı

Şehir dışından gelen 2 kişinin testi pozitif çıktı! 2 mahalle karantinaya alındı

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 461'e yükseldi

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.