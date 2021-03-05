Hafta sonu sokağa çıkma yasağı: Hangi illerde kısıtlama uygulanacak?

Türkiye'de Covid önlemlerinin gevşetilmesini içeren "kontrollü normalleşme" döneminde sokağa çıkma yasakları da birçok ilde esnetildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü yeni kararları açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

Açıklanan kararlara göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde kalktı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sokak çıkma kısıtlaması Pazar günleri devam edecek.

Öte yandan her gün 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, düşük ve orta riskli iller dahil tüm illerde hafta sonu da devam edecek.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

Bu illerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.