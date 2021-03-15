Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Cumartesi pazar günü hangi illerde sokağa çıkmak yasak?

15 Mart'ta yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağının geri gelip gelmeyeceği bütün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kabine Toplantısının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağını belirleyen koronavirüs risk haritasında yaşanacak değişiklikler, bazı illerde pazar günleri sokağa çıkma yasağının uygulanmasına neden olacak.
Yeni koronavirüs risk haritasına ile bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılırken bazı illerde bu yasakların devam etmesine karar verildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından bütün illerin valiliklerine gönderilen genelge ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre, cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülkenin tamamında kaldırıldı. Pazar günleri ise bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken bazı şehirlerde bu yasak uygulanmayacak.
Koronavirüs risk haritasında mavi renk ile gösterilen düşük riskli iller ve sarı renkle gösterilen orta riskli illerde hem cumartesi hem pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 21.00'a kadar kaldırıldı.
Turuncu renkli yüksek riskli iller ile kırmızı renkli çok yüksek riskli illerde pazar günleri kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.
Ülke genelinde 81 şehirde ise haftanın her günü 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
15 Mart 2021 tarihinde yapılacak Kabine Toplantısının ardından koronavirüs tablosunda bazı değişiklikler olacağı düşünülüyor. Toplantının ardından yapılacak açıklamaya göre bazı illerde sokağa çıkma yasağı tekrar gündeme gelebilir ya da ülke bazlı yeni kısıtlamalar düşünülebilir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre bu hafta yayınlanacak koronavirüs risk haritası ile bazı kısıtlamalarda değişikliğe gidilebilir. Yeni risk haritasında ise renkleri sadece vaka sayısı değil başka parametreler de belirleyecek.
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.