Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Cumartesi pazar günü hangi illerde sokağa çıkmak yasak?

15 Mart'ta yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağının geri gelip gelmeyeceği bütün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kabine Toplantısının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağını belirleyen koronavirüs risk haritasında yaşanacak değişiklikler, bazı illerde pazar günleri sokağa çıkma yasağının uygulanmasına neden olacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Yeni koronavirüs risk haritasına ile bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılırken bazı illerde bu yasakların devam etmesine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından bütün illerin valiliklerine gönderilen genelge ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre, cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülkenin tamamında kaldırıldı. Pazar günleri ise bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken bazı şehirlerde bu yasak uygulanmayacak.

Koronavirüs risk haritasında mavi renk ile gösterilen düşük riskli iller ve sarı renkle gösterilen orta riskli illerde hem cumartesi hem pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 21.00'a kadar kaldırıldı.