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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Cumartesi pazar günü hangi illerde sokağa çıkmak yasak?

15.03.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Cumartesi pazar günü hangi illerde sokağa çıkmak yasak?

1 Mart 2021 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine genelge gönderdi. Genelge ile ülke genelindeki hafta sonu yasakları esnetildi ya da kaldırıldı. Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı 81 ilde kaldırılırken pazar günü uygulanan yasaklar yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir süre daha devam edecek.

15 Mart'ta yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağının geri gelip gelmeyeceği bütün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kabine Toplantısının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağını belirleyen koronavirüs risk haritasında yaşanacak değişiklikler, bazı illerde pazar günleri sokağa çıkma yasağının uygulanmasına neden olacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Yeni koronavirüs risk haritasına ile bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılırken bazı illerde bu yasakların devam etmesine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından bütün illerin valiliklerine gönderilen genelge ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre, cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülkenin tamamında kaldırıldı. Pazar günleri ise bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken bazı şehirlerde bu yasak uygulanmayacak.

Koronavirüs risk haritasında mavi renk ile gösterilen düşük riskli iller ve sarı renkle gösterilen orta riskli illerde hem cumartesi hem pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 21.00'a kadar kaldırıldı.

Turuncu renkli yüksek riskli iller ile kırmızı renkli çok yüksek riskli illerde pazar günleri kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.

Ülke genelinde 81 şehirde ise haftanın her günü 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Cumartesi pazar günü hangi illerde sokağa çıkmak yasak?

CUMARTESİ PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

15 Mart 2021 tarihinde yapılacak Kabine Toplantısının ardından koronavirüs tablosunda bazı değişiklikler olacağı düşünülüyor. Toplantının ardından yapılacak açıklamaya göre bazı illerde sokağa çıkma yasağı tekrar gündeme gelebilir ya da ülke bazlı yeni kısıtlamalar düşünülebilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre bu hafta yayınlanacak koronavirüs risk haritası ile bazı kısıtlamalarda değişikliğe gidilebilir. Yeni risk haritasında ise renkleri sadece vaka sayısı değil başka parametreler de belirleyecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Cumartesi pazar günü hangi illerde sokağa çıkmak yasak?

KIRMIZI İLLER HANGİLERİ?

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

TURUNCU İLLER HANGİLERİ?

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

SARI İLLER HANGİLERİ?

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

MAVİ İLLER HANGİLERİ?

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

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sokağa çıkma yasağı Kabine Toplantısı

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