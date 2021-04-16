Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan Kabine Toplantısından sonra koronavirüs önlemleri ile ilgili yeni kararlar açıklandı. Günlük 60 bin olarak açıklanan vaka sayıları, yeni önlemler alınmasını gerekli kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının kalktığı illerde tekrar geri geldiğini ve sokağa çıkma saatlerinin değiştiğini açıkladı. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma saatleri ne oldu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.