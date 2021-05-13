Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Tam kapanma ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme adımlarıyla ilgili olarak, "İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz." şeklinde konuştu. Peki Ramazan Bayramı sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI? TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak "Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor." ifadesini kullandı. Erdoğan, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda salgın musibetinden yıl bitmeden kurtulmayı umut ettiklerini fakat daha sonraki aylarda yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak etkilendiklerini ifade etti.

Erdoğan, yükselen vaka, yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında millete olan sorumluluklarının gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldıklarını hatırlattı.

Ramazan ayının da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirildiğini söyleyen Erdoğan, "İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Yakın çevremiz başta olmak üzere, dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz." şeklinde konuştu.