Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu yeniden gündeme geldi. Artan vaka sayıları nedeniyle vatandaşlar yeniden hafta sonu yasak var mı sorusunu soruyor. Yasak olması halinde ülke genelinde mi yoksa il ya da ilçe bazında mı olacağı da tartışılıyor. Daha önce sokağa çıkma yasağı pandeminin ilk zamanlarında bulaşmayı bir nebze kırmak için uygulamaya alınmıştı. Peki, bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklaması yapmıştı. Açıklamada; Türkiye çapında vaka sayısının en çok olduğu ilin Ankara olduğunu belirtmişti. İstanbul’un iki katı vaka olduğunu aktaran Koca, tedbirlerin Ankara’da daha yoğunlaştırılmasına dair bir çaba içerisinde olunduğunu söylemişti. Bir takım tedbirlerin alınmaya başlandığına değinen Koca’nın açıklamaları nedeniyle Ankara’da sokağa çıkma yasağı var mı bu hafta sonu sorusu da sorulmaya başlandı.

Mesai kavramı üzerinden alınan tedbirlerden bahseden Koca, sokağa çıkma ya da benzeri bir durumun gündemlerinde olmadığını belirtmişti. Ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve sokağa çıkma yasaklarının gündemlerinde olmadığını söylemişti. Dolayısıyla sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı sorusuna yanıt olarak Ankara ve diğer illerde sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi makamlardan gelecek açıklamalar bekleniyor.