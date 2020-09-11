HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 17:51 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgının ülkemizde görülmesiyle beraber alınan tedbirler kapsamında belirli aralıklarla sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılmıştı. Son dönemde artan vakalar nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu sorulmaya başlandı. Bu konuda yetkililerin yaptığı açıklamalar merak ediliyor. Peki, 12-13 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 12-13 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu yeniden gündeme geldi. Artan vaka sayıları nedeniyle vatandaşlar yeniden hafta sonu yasak var mı sorusunu soruyor. Yasak olması halinde ülke genelinde mi yoksa il ya da ilçe bazında mı olacağı da tartışılıyor. Daha önce sokağa çıkma yasağı pandeminin ilk zamanlarında bulaşmayı bir nebze kırmak için uygulamaya alınmıştı. Peki, bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklaması yapmıştı. Açıklamada; Türkiye çapında vaka sayısının en çok olduğu ilin Ankara olduğunu belirtmişti. İstanbul’un iki katı vaka olduğunu aktaran Koca, tedbirlerin Ankara’da daha yoğunlaştırılmasına dair bir çaba içerisinde olunduğunu söylemişti. Bir takım tedbirlerin alınmaya başlandığına değinen Koca’nın açıklamaları nedeniyle Ankara’da sokağa çıkma yasağı var mı bu hafta sonu sorusu da sorulmaya başlandı.

Mesai kavramı üzerinden alınan tedbirlerden bahseden Koca, sokağa çıkma ya da benzeri bir durumun gündemlerinde olmadığını belirtmişti. Ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve sokağa çıkma yasaklarının gündemlerinde olmadığını söylemişti. Dolayısıyla sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı sorusuna yanıt olarak Ankara ve diğer illerde sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor. Konuyla ilgili resmi makamlardan gelecek açıklamalar bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağı var mı sorusu bir süreliğine netlik kazanırken İçişleri Bakanlığı da 8 Eylül 2020 tarihinde 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre; meskenler dışında ülke genelindeki bütün alanlarda yani kamuya açık alanlar, sahiller, iş yerleri, bahçeler, parklar, caddeler, sokaklar, toplu ulaşım araçları, fabrikalar ve sahillerde tüm vatandaşların istisnasız şekilde maske takma zorunlu hale getirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit olduKahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Twitch’den devrim niteliğinde hareket! O özelliği herkese açıyorTwitch’den devrim niteliğinde hareket! O özelliği herkese açıyor
En Çok Okunan Haberler
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
İlginizi Çekebilir
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Ukrayna'da yakalanan PKK/KCK mensubu İsa Özer tutuklandı
PKK/KCK mensubu İsa Özer hakkında karar verildi
Afyonkarahisar Valisi duyurdu! Sokağa çıkan temaslı ilk vaka, yurda yerleştirildi
İlk haber o ilden geldi! Sokağa çıkan temaslı ilk vaka yakalanarak yurda yerleştirildi
Son dakika: Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
Kahreden haber! 1 Jandarma Yüzbaşı ile 2 Uzman Çavuş şehit oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Erol Mütercimler açıklaması
Bakan Soylu'dan Erol Mütercimler açıklaması
TEM'i kilitleyen kaza! Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
Uzun araç kuyruğu oluştu
4 gündür her yerde aranıyordu! Acı haber
4 gündür her yerde aranıyordu! Acı haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.