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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 21 - 22 Kasım’da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasakları başlayacak mı?

17.11.2020 13:46 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 21 - 22 Kasım’da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasakları başlayacak mı?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı konusu yeniden gündeme geldi. Bu nedenle vatandaşlar tarafından sık sık hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Alınan tedbirlerin artması ve 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatlerde kısıtlama getirilmesi nedeniyle gözler ülke genelinde yapılabilecek uygulamalara dair açıklamalara çevrildi. Peki, 21 - 22 Kasım’da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar…

Son günlerde çok sayıda vatandaş tarafından hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Artan vakalarla beraber 65 yaş üstü vatandaşlar için çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Son olarak gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalar yaptı. Peki, sokağa çıkma yasakları başlayacak mı? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaların ardından vatandaşlar arasında sokağa çıkma yasağı geliyor mu sorusu sorulmaya başlandı. Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nda koronavirüsün yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını belirtti. Bakan Koca, "Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde mart-mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı." dedi.

Bakan Koca, Türkiye genelinde son dönemde koronavirüsün genel bir artış eğilimi gösterdiğinin altını çizerek "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık." bilgisini verdi.

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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Kış aylarının gelişiyle beraber insanların daha yoğun olarak kapalı alanlarda bulunduğunu aktaran Koca, "Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." dedi.

Aynı zamanda Bakan Koca, salgın ile mücadele konusunda sadece kamu kurumlarının çabasının da yeterli olmayacağına vurgu yaptı. Bakan Koca,
"Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Henüz sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Şimdi gözler yetkililerden gelecek açıklamalara ve alınacak yeni kararlara çevrildi.

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