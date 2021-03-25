Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra cumartesi günleri yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılmış; yeni koronavirüs risk haritasına göre düşük ve orta risk grubundaki illerde pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam etmesine karar verildi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yeni haftanın başlaması ile birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının değişip değişmeyeceği merak konusu olmaya başladı.

Sokağa çıkma yasakları bu hafta da 81 ilin tamamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında devam edecek.

Hafta sonları ise koronavirüs risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartes 21.00'dan başlayıp pazartesi 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacakken düşük ve orta riskli illerde cumartesi 21.00 - pazar 05.00 ile pazar 21.00 - pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır