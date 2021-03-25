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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

25.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi sebebiyle alınan önlemler arasında yer alan sokağa çıkma yasağı, pazartesiden cumartesiye her akşam 21.00'de başlayıp ertesi gün 05.00'te sona eriyor. Yüksek ve çok yüksek risk kategorisindeki illerde ise pazar günleri kesintisiz şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yeni haftaya girmemiz ile birlikte bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra cumartesi günleri yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılmış; yeni koronavirüs risk haritasına göre düşük ve orta risk grubundaki illerde pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam etmesine karar verildi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yeni haftanın başlaması ile birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının değişip değişmeyeceği merak konusu olmaya başladı.

Sokağa çıkma yasakları bu hafta da 81 ilin tamamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında devam edecek.

Hafta sonları ise koronavirüs risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartes 21.00'dan başlayıp pazartesi 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacakken düşük ve orta riskli illerde cumartesi 21.00 - pazar 05.00 ile pazar 21.00 - pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19)

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