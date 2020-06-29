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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? (4-5 Temmuz)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 14:12 | Son Güncelleme

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı konusunda bir adım atılıp atılmayacağı merak ediliyor. Geride kalan iki hafta sonunda bu yönde bir kısıtlama uygulanmasının ardından vatandaşlar, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna yanıt arıyor. YKS ve LGS nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ardından bu hafta sonuna dair detaylar haberimizde...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? (4-5 Temmuz)

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı konusunda neler olacağı merak ediliyor. Geride kalan iki hafta sonunda gerçekleştirilen YKS ve LGS ile bağlantılı olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının 4-5 Temmuz tarihlerinde devam edilip etmeyeceğini araştıran vatandaşlar, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. İşte detaylar...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı geride kalan iki haftada YKS ve LGS'den dolayı uygulanmıştı. Sınava giden ve ardından evlerine dönen adayların sorun yaşamaması, insan yoğunluğunun artmaması için uygulanan bir kısıtlama söz konusu olmuştu ancak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanması beklenmiyor.

Tüm bunlara rağmen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konu hakkında yaptığı açıklamalar kafalarda soru işaretine neden olmuştu. Bakan Koca açıklamasında, “Belki iller bazında, ilçe bazında bir kısıtlama olabilir ama ülke genelinde düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu bilgiye göre; önümüzdeki süreçte ülke çapında bir yasak söz konusu değil ancak salgının etkileri baz alınarak bölgesel yasaklar söz konusu olabilecek.

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