Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığının söylenmesi koronavirüs tedbirlerinin yeniden konuşulmasına yol açtı. Ortaya açılan iddiaların gölgesinde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması 5-6 Eylül günleri gelecek mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Peki sokağa çıkma yasağı ve diğer tedbirler uygulanacak mı? İşte Bakan Koca’nın sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin son dakika açıklaması..

‘ŞU ANDA GÜNDEMİMİZDE YOK’

Virüsün henüz gücünü kaybetmediğini söyleyen Bakan Koca, rakamların ölüm ve ağır vaka sayılarının arttışını gösterdiğinin altını çizdi. Türkiye’de koronavirüs seyrine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca ‘hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi’ sorusunu da yanıtladı.

Bakan Koca sokağa çıkma yasağıyla ilgili, “Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı. Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaz üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Şu an sokağa çıkma ve benzeri durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

