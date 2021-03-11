Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi günü sokağa çıkılıyor mu?

13-14 Mart'ra sokağa çıkma yasağı var mı? haftanın sonuna yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri oldu. Geçen hafta kademeli normalleşme sürecinin başlaması ile pek çok kişi Cumartesi gününü dışarıda geçirmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dışarıda oluşan kalabalıklar nedeni ile evlere dönülmesi için çağrıda buunmuştu. Bu hafta koronavirüs tedbirleri kapsamında ise herhangi bir kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, yanıtı!

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı'nda kademeli normalleşme kararı alındığını duyurmuştu. Buna göre sokağa çıkma yasağının olup olmamasına illerdeki vaka sayılarına göre karar verileceği belirtildi.

Kademeli normalleşme sürecinde çok yüksek ve yüksek riskli illerde yaşayanlar Pazar gününü bir süre daha evlerinde geçirmeye devam edecek. Ancak, düşük ve orta riskli illerde yaşayanlar, akşam kısıtlamaları dışında Cumartesi ve Pazar sokağa çıkabilecek.

HAFTA SONU YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlama cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.



